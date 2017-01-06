



bnt新聞訊 韓國男團2AM成員任瑟雍將於7日暌違一年零兩個月發行3rd Single Album「那瞬間」，與粉絲們見面。







「那瞬間」是一首講述曾經愛得轟轟烈烈的男女在分手的瞬間感受到的情感，憂傷的鋼琴旋律結合任瑟雍甜美又感性的嗓音，令人期待。尤其是此次專輯由任瑟雍親自操刀詞曲創作，並與實力派制作人Philtre、新銳唱作人Cloud聯手，完成度極高。





任瑟雍曾演唱過「任意依戀」OST「尋找差異」、「Mrs. Cop 2」OST「如果你是愛」等各種電視劇的OST，並與Red Velvet成員JOY、 AOA成員智珉、歌手尹賢尚展開過合作，此次將在這個冬天通過憂傷的抒情歌曲溫暖眾人的內心。另外，任瑟雍將於7日零時（韓國時間）通過各大音源網站公開新曲「那瞬間」。 吳婧怡/文 Sidus HQ/圖

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