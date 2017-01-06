MAMAMOO首次進軍日本 連續三日辦宣傳活動Wow!NEWS新聞網 (2017-01-06 14:47)
bnt新聞訊 韓國女團MAMAMOO將首次進軍日本。
MAMAMOO將於6日至8日在日本東京首次舉辦宣傳活動，正式與日本粉絲們見面。6日，MAMAMOO將在TOWER RECORDS澀谷店舉行粉絲簽名會、握手會和照片拍攝會等各種活動，並於7日在東京品川Inter City Hall舉辦showcase，演唱「Decalcomanie」「你is什麼」「I miss you」「1cm的自尊心」等多首熱門歌曲。
在最後一天，MAMAMOO還將在多位K-pop明星們進行過宣傳活動的VenusFort舉辦迷你Live和Talk、握手會、粉絲簽名會等各種活動。另外，MAMAMOO此次的日本showcase還獲得了文化體育觀光部和韓國文化振興會的2016優秀大眾音樂制作援助事業的支持。 吳婧怡/文 RBW/圖
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