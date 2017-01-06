「孤單又燦爛的神－鬼怪」孔劉金高銀 演繹浪漫畢業典禮Wow!NEWS新聞網 (2017-01-06 14:48)
bnt新聞訊 6日，韓國tvN電視劇「孤單又燦爛的神－鬼怪」公開了孔劉和金高銀的“浪漫畢業典禮”劇照。
在公開的照片中，孔劉為在校園內擺著各種POSE的金高銀拍照，目光深情又溫柔。鏡頭中的金高銀則一臉幸福的微笑著，但卻因畢業既高興而又有些不舍。送上浪漫祝賀的鬼怪金侁和畢業後將正式成為成年人的鬼怪新娘的未來故事，令眾人好奇不已。
制作方對此表示“孔劉和金高銀自然地表現出了感情漸漸變深的兩人幸福的樣子，請大家多多期待“鬼怪小兩口”在即將播出的第十一集中的默契配合”。另外，「孤單又燦爛的神－鬼怪」第十一集將於6日晚8點（韓國時間）播出。 吳婧怡/文 Hwa & Dam Pictures/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
lenovo X230 i5．note 平板電腦．iPAL 平板電腦．LENOVO X240．lenovo ideapad B580．Lenovo G500．win7 lenovo．平板 電腦 鍵盤．平板電腦 HTC 3g．平板電腦 P5100．Lenovo 獨顯 Win8．12吋 平板電腦．Lenovo i3．平板 電腦 gps．lenovo m．Lenovo 原廠電池．Lenovo 滑鼠．平板電腦 10吋．Lenovo X230 I5-3230M．10.1吋 16g 平板電腦．平板 電腦包．LENOVO G500S．羅技 平板電腦．變形金剛 平板電腦．Lenovo IdeaTab A7600．Lenovo ThinkPad i7．lenovo sl410．Lenovo 記憶卡．thinkcentre lenovo．WOW 平板電腦
- 【Dolly】幸福相擁50分美鑽戒
- LouiseC. 編織雲想包 - 水藍色 07L05-0016A09B
- 【ALMI】DOCKER PROFILE-BIBLIOTHEQUE 4 ETAGERES 工業風展
- 【PICONO】皮卡諾 - 時尚簡約全日曆腕錶(經典魅力三眼日曆
- 【La Jolla】奶油甜心純鈦墜項鍊﹝白色﹞﹝搭配鋼鍊﹞+鈦金
- 【FLUNGO佛朗明哥】英倫雅仕真鑽腕錶-藍(真鑽腕錶)
- 【BURBERRY眼鏡】英倫時尚款(黑#BU2147F 3001)
- 【obis】收納達人-Beck彩色前開式收納櫃L(4入/兩色可選)
- 【CASIO 卡西歐】Baby-G 卡西歐環遊世界 愛旅行指針數位雙
- SOFER 戀戀花繪100%喀什米爾保暖披肩/圍巾 - 寧靜藍
唐立淇2017上半年十二星座運勢【NOWnews今日新聞】
「孤單又燦爛的神－鬼怪」李棟旭劇照公開 變身高麗時代王黎【Wow!NEWS新聞網】
唐嫣《錦繡未央》爆抄襲 11作者聯合提告【NOWnews今日新聞】
名嘴馬西屏遭詐25萬 嘆台灣詐騙比率世界第一【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》