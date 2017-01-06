



bnt新聞訊 6日，韓國tvN電視劇「孤單又燦爛的神－鬼怪」公開了孔劉和金高銀的“浪漫畢業典禮”劇照。







在公開的照片中，孔劉為在校園內擺著各種POSE的金高銀拍照，目光深情又溫柔。鏡頭中的金高銀則一臉幸福的微笑著，但卻因畢業既高興而又有些不舍。送上浪漫祝賀的鬼怪金侁和畢業後將正式成為成年人的鬼怪新娘的未來故事，令眾人好奇不已。





制作方對此表示“孔劉和金高銀自然地表現出了感情漸漸變深的兩人幸福的樣子，請大家多多期待“鬼怪小兩口”在即將播出的第十一集中的默契配合”。另外，「孤單又燦爛的神－鬼怪」第十一集將於6日晚8點（韓國時間）播出。 吳婧怡/文 Hwa & Dam Pictures/圖

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