



bnt新聞訊 韓國男子組合BTOB成員李昌燮有望出演音樂劇「花樣男子」。







6日上午，CUBE娛樂向媒體表示“李昌燮正在就出演音樂劇「花樣男子」進行商議中，目前還尚未確定”。「花樣男子」是從1992年到2003年在日本漫畫雜誌上連載的人氣作品，不僅是日本，還曾經在中國臺灣、韓國等地被翻拍成電視劇，人氣頗高。





另外，音樂劇「花樣男子」將於2月24日至5月7日在首爾弘益大學大學路藝術中心大劇場上映。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖

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