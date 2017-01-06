金正賢加盟「逆賊：偷百姓的盜賊」 合作尹均相Wow!NEWS新聞網 (2017-01-06 14:48)
bnt新聞訊 韓國新人演員金正賢將出演MBC電視臺新劇「逆賊：偷百姓的盜賊」。
「逆賊：偷百姓的盜賊」講述了燕山君時代實際存在過的歷史人物洪吉童的生活、愛情和鬥爭故事。曾在去年（2016年）因出演電視劇「嫉妒的化身」中的孔孝真弟弟表致烈，而給眾人留下了深刻印象的金正賢此次將在劇中飾演與洪吉童（尹均相 飾）同時出生、命運卻截然不同的角色，雖然擁有絲毫不亞於洪吉童的力量和智謀，但卻因對他的敵意而引發了一系列的矛盾，令人期待。
另外，「逆賊：偷百姓的盜賊」將接檔「不夜城」於30日晚10點（韓國時間）播出。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖
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