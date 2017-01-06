「壞家夥們」有望翻拍成電影 目前正在商議中Wow!NEWS新聞網 (2017-01-06 14:49)
bnt新聞訊 韓國OCN電視臺人氣電視劇「壞家夥們」有望翻拍成電影。
6日，CJ相關人員向媒體表示“正在就電視劇「壞家夥們」的電影化進行企劃、討論中，導演等目前都尚未確定”。2014年播出的電視劇「壞家夥們」講述了一名重案刑警聚集了一群犯下惡性犯罪的罪犯，並試圖利用他們來以惡制惡的故事，由金相中、馬東錫、朴海鎮、趙東赫等出演，曾一度備受好評。
另外，「壞家夥們2」目前也正在以下半年播出為目標進行制作準備中，並由合作過電視劇「38師機動隊」的韓正勛作家和韓東和導演聯手打造。 吳婧怡/文 OCN/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
lenovo X230 i5．note 平板電腦．iPAL 平板電腦．LENOVO X240．lenovo ideapad B580．Lenovo G500．win7 lenovo．平板 電腦 鍵盤．平板電腦 HTC 3g．平板電腦 P5100．Lenovo 獨顯 Win8．12吋 平板電腦．Lenovo i3．平板 電腦 gps．lenovo m．Lenovo 原廠電池．Lenovo 滑鼠．平板電腦 10吋．Lenovo X230 I5-3230M．10.1吋 16g 平板電腦．平板 電腦包．LENOVO G500S．羅技 平板電腦．變形金剛 平板電腦．Lenovo IdeaTab A7600．Lenovo ThinkPad i7．lenovo sl410．Lenovo 記憶卡．thinkcentre lenovo．WOW 平板電腦
- 【BATOLON寶龍】20+24吋 極緻愛戀TSA鎖加大PC輕硬殼箱/旅行
- 【BOUTTE寶鐸錶館】旅行者三時區石英錶(黑色錶殼白色錶盤/
- JP Kagu 附插座氣壓式收納掀床組(特高)連結式彈簧床墊(硬式
- 義大利Fancy Belle X Malis 寧靜夜的星空 加大四件式色坊針
- 【Dolly】雅緻風華碧璽美鑽戒
- ZODENCE 真牛皮革拉鍊肩背斜背小包 - 綠
- 【金安德森】謎樣貝克街 2WAY多功能手提斜側背梯型包-煙斗
- LOWRYS FARM輕量羊毛暗釦寬版落肩西裝外套-四色
- BESIDE-U - ENDEAVOR LEATHER系列古典3Way小仕女包 - 暗夜
- 【OlymPianus奧柏表】愛鍊傳說晶鑽時尚腕錶(銀 2468LS)
唐立淇2017上半年十二星座運勢【NOWnews今日新聞】
「孤單又燦爛的神－鬼怪」李棟旭劇照公開 變身高麗時代王黎【Wow!NEWS新聞網】
唐嫣《錦繡未央》爆抄襲 11作者聯合提告【NOWnews今日新聞】
名嘴馬西屏遭詐25萬 嘆台灣詐騙比率世界第一【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》