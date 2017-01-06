



bnt新聞訊 韓國OCN電視臺人氣電視劇「壞家夥們」有望翻拍成電影。







6日，CJ相關人員向媒體表示“正在就電視劇「壞家夥們」的電影化進行企劃、討論中，導演等目前都尚未確定”。2014年播出的電視劇「壞家夥們」講述了一名重案刑警聚集了一群犯下惡性犯罪的罪犯，並試圖利用他們來以惡制惡的故事，由金相中、馬東錫、朴海鎮、趙東赫等出演，曾一度備受好評。





另外，「壞家夥們2」目前也正在以下半年播出為目標進行制作準備中，並由合作過電視劇「38師機動隊」的韓正勛作家和韓東和導演聯手打造。 吳婧怡/文 OCN/圖

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