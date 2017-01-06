傳朴真熙黃燦盛合作新劇 制作方出面否認Wow!NEWS新聞網 (2017-01-06 14:49)
bnt新聞訊 傳韓國演員朴真熙和組合2PM成員黃燦盛將出演電視劇「熱血主婦名偵探」，制作方出面否認。
6日，據韓國某媒體報道，朴真熙和黃燦盛確定出演「熱血主婦名偵探」的主人公，該劇將於3月在JTBC電視臺播出。隨後，制作方對此表示“「熱血主婦名偵探」作為一部事前制作的作品，目前正在進行制作準備，並正與多位演員接洽中，主人公尚未確定”，“在JTBC播出的消息也並非事實”，否認了傳聞。
另外，「熱血主婦名偵探」講述了生活艱苦的主婦明侑真在偶然間成為了偵探助手後發生的故事。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖
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