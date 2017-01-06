「心里的聲音」13日播出特別版 談話形式引期待Wow!NEWS新聞網 (2017-01-06 14:49)
bnt新聞訊 韓國KBS電視臺情景劇「心里的聲音」為撫慰觀眾們對終映的不舍，將於13日晚11點10分（韓國時間）播出特別版。
在此次播出的特別版中，演員李光洙、鄭素敏、金大明、金秉玉、金美京將對彼此說出真心話、暢談拍攝過程中的幕後故事，以及回答觀眾們提出的問題。此外，「心里的聲音」方面還為觀眾們準備了特別的活動，300名熱心觀眾將有機會與五位主演一同觀看大結局，該場面也會被記錄在特別版中，令人期待。
另外，「心里的聲音」將於今晚11點10分（韓國時間）播出大結局。 吳婧怡/文 「心里的聲音」文化產業專門公司/圖
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