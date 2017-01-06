



bnt新聞訊 韓國男子組合NCT 127將出演MBC every1綜藝節目「一周的偶像」。







6日下午，「一周的偶像」方面向媒體表示“NCT 127已經於4日參與了節目的錄制，該期節目將於2月中旬播出”。 NCT 127曾在2016年8月同公司前輩Super Junior成員金希澈主持的「一周的偶像」中帶來了綜藝首秀，鄭亨敦回歸後將再次出演，令人期待他們的表現。





另外，近日加入了Johnny、道英兩名成員的NCT 127在6日零時（韓國時間）發行了迷你二輯「NCT #127 LIMITLESS」，正式展開了活動。 吳婧怡/文 SM娛樂/圖

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』