章子怡產後螢幕首秀 自曝還想再生中央社 (2017-01-06 14:42)
（中央社台北6日電）中國大陸影星章子怡在愛女滿周歲後復出。昨天在北京舉行的一場媒體提前看片會中，章子怡產後螢幕首秀曝光，她在節目中自曝還想再生。
網易娛樂報導，從第一季靈動機敏的女神，到如今的溫婉媽媽，暌違兩季重回「最強大腦」節目，章子怡身分的轉變，被主持人當成調侃話題。
主持人蔣昌建說；「『最強大腦』真是個福地，參加完第一季就兩人世界變三人世界，參加完這一季就會由三人變四人了吧？看著這些樂高積木，想不想給『兒子』來一套？」章子怡言笑著回說：「希望會有個兒子。」
報導說，從人妻升級為人母，章子怡改變的不僅是身分，還有思維方式。節目中，她不僅以母親的角度關心選手、擔心他們的身體狀況。她還在採訪中談到，每次為選手出題時，都會覺得很有罪惡感，怕選手找不出來該怎麼辦。
她說，數次被選手的故事打動，不論他們能不能挑戰成功，都想給他們滿分。1060106
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