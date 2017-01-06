洪榮宏宣布台北台南開唱中央社 (2017-01-06 14:30)
資深閩南語歌手洪榮宏6日在台北舉行記者會，宣布將在台北與台南舉辦演唱會，洪榮宏表示已做好萬全準備，將給歌迷帶來一場完美演出。中央社記者王飛華攝 106年1月6日
關鍵字：
上一則：洪榮宏宣布將在台北台南開唱
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
lenovo X230 i5．note 平板電腦．iPAL 平板電腦．LENOVO X240．lenovo ideapad B580．Lenovo G500．win7 lenovo．平板 電腦 鍵盤．平板電腦 HTC 3g．平板電腦 P5100．Lenovo 獨顯 Win8．12吋 平板電腦．Lenovo i3．平板 電腦 gps．lenovo m．Lenovo 原廠電池．Lenovo 滑鼠．平板電腦 10吋．Lenovo X230 I5-3230M．10.1吋 16g 平板電腦．平板 電腦包．LENOVO G500S．羅技 平板電腦．變形金剛 平板電腦．Lenovo IdeaTab A7600．Lenovo ThinkPad i7．lenovo sl410．Lenovo 記憶卡．thinkcentre lenovo．WOW 平板電腦
唐立淇2017上半年十二星座運勢【NOWnews今日新聞】
「孤單又燦爛的神－鬼怪」李棟旭劇照公開 變身高麗時代王黎【Wow!NEWS新聞網】
唐嫣《錦繡未央》爆抄襲 11作者聯合提告【NOWnews今日新聞】
名嘴馬西屏遭詐25萬 嘆台灣詐騙比率世界第一【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》