洪榮宏宣布將在台北台南開唱中央社 (2017-01-06 14:30)
資深閩南語歌手洪榮宏6日在台北舉行記者會，宣布將在台北與台南舉辦演唱會，洪榮宏表示已做好萬全準備，將給歌迷帶來一場完美演出。中央社記者王飛華攝 106年1月6日
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