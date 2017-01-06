▲TWICE《CHEER UP》相當受歡迎。（圖／翻攝自TWICE臉書）

大勢女團TWICE出道才一年多，於韓國海外都有許多粉絲，人氣相當高，卻也因如此，網路上出現許多針對TWICE的不實攻擊，甚至是性騷擾言論等，對此，TWICE所屬經紀公司JYP娛樂表示將對這些網友採取法律行動，保護藝人。

JYP娛樂在昨（5）日發表官方聲明，透露網路上的不實攻擊對於藝人已經造成傷害，表示為保護藝人的身心健康、以及日後的活動，今後將對在網路上針對TWICE有不實的惡意攻擊、性騷擾言論等網友採取法律行動。

許多TWICE的粉絲對JYP決定挺身保護旗下藝人的行為紛紛讚好，認為應該要讓這些惡評者知道在網路對他人進行惡意攻擊也是有罪的。