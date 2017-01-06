連俞涵扮紙紮人 李國毅驚呼超像鬼中央社 (2017-01-06 14:10)
演員連俞涵（圖）在新戲「如朕親臨」以紙紮人「金童玉女」裝扮亮相，還自備繡花鞋搭配造型，演員李國毅看到驚呼超像鬼，連工作人員也笑不停。（東森提供）中央社記者王靖怡傳真 106年1月6日
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