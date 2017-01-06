好一陣子沒在影壇活躍的女星鄭秀文（右），首度與男星張孝全（左）攜手主演「合約男女」，兩人5日在北京宣傳，張孝全更爆料與鄭秀文拍片時，緊張到會忘台詞。（(雙)喜電影提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年1月5日