意外自爆怪癖 吳克群XX後一定要洗澡NOWnews今日新聞 (2017-01-06 13:42)
為了讓歌迷更了解自己，吳克群日前上《娛樂百分百》時，特別接受「真心話快問快答」考驗。自爆上完廁所一定要洗澡，讓主持人毛弟及愷樂疑惑反問原因，嚇的吳克群馬上大喊：「你們不會嗎？好髒喔！我要離你們遠一點。」
吳克群因曾與威廉一起主持而成為好友，毛弟也現場丟出「兄弟、女友大抉擇」，若女友和威廉同時提出邀約，會如何選擇？他大方表示，「我很重視朋友，所以一定會選威廉。」吳克群回憶過去一起主持時，自己因腰部舊傷復發不適，多虧威廉講笑話炒熱氣氛。但毛弟聽了卻不以為然笑說：「他愛講笑話是因為節目裡有很多美女啦！」讓所有人笑到不行。
節目上，吳克群還小秀一段模仿好友威廉唱自創曲的模樣，讓兩位主持人都驚訝喊：「好像喔！」他也應歌迷要求即興創作，讓所有人聽的如癡如醉。沒想到愷樂誇獎之餘也忍不住偷酸威廉表示，「兩首歌接在一起，完全可以感受音樂層次就是不同！」
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