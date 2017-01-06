SMAP官網真心告白 再惹哭大票粉絲NOWnews今日新聞 (2017-01-06 13:00)
在2016年12月31日畫下句點的日本天團SMAP，3日先是在粉絲俱樂部公開留言，5日，五人留言在傑尼斯官網公開，發自內心感謝粉絲的文字，讓粉絲再一次淚崩。
SMAP在傑尼斯官網上表示，粉絲的應援、心意他們都收到也感受到了，非常感謝大家。五名成員中居正廣、木村拓哉、稻垣吾郎、草彅剛與香取慎吾也分別感謝一路以來給予他們支持與陪伴的歌迷，儘管留言相當簡短，但仍能感受到其中的心意。
而粉絲再次讀完後，稍稍平復的心情也再次起伏，紛紛表示：「真的好難過。」、「好希望SMAP能繼續活動」、「你們的真心我們也感受到了！」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
lenovo X230 i5．note 平板電腦．iPAL 平板電腦．LENOVO X240．lenovo ideapad B580．Lenovo G500．win7 lenovo．平板 電腦 鍵盤．平板電腦 HTC 3g．平板電腦 P5100．Lenovo 獨顯 Win8．12吋 平板電腦．Lenovo i3．平板 電腦 gps．lenovo m．Lenovo 原廠電池．Lenovo 滑鼠．平板電腦 10吋．Lenovo X230 I5-3230M．10.1吋 16g 平板電腦．平板 電腦包．LENOVO G500S．羅技 平板電腦．變形金剛 平板電腦．Lenovo IdeaTab A7600．Lenovo ThinkPad i7．lenovo sl410．Lenovo 記憶卡．thinkcentre lenovo．WOW 平板電腦
唐立淇2017上半年十二星座運勢【NOWnews今日新聞】
「孤單又燦爛的神－鬼怪」李棟旭劇照公開 變身高麗時代王黎【Wow!NEWS新聞網】
唐嫣《錦繡未央》爆抄襲 11作者聯合提告【NOWnews今日新聞】
名嘴馬西屏遭詐25萬 嘆台灣詐騙比率世界第一【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》