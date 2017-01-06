▲SMAP的留言在傑尼斯官網公開。（圖／翻攝自傑尼斯官網）

在2016年12月31日畫下句點的日本天團SMAP，3日先是在粉絲俱樂部公開留言，5日，五人留言在傑尼斯官網公開，發自內心感謝粉絲的文字，讓粉絲再一次淚崩。

SMAP在傑尼斯官網上表示，粉絲的應援、心意他們都收到也感受到了，非常感謝大家。五名成員中居正廣、木村拓哉、稻垣吾郎、草彅剛與香取慎吾也分別感謝一路以來給予他們支持與陪伴的歌迷，儘管留言相當簡短，但仍能感受到其中的心意。

而粉絲再次讀完後，稍稍平復的心情也再次起伏，紛紛表示：「真的好難過。」、「好希望SMAP能繼續活動」、「你們的真心我們也感受到了！」