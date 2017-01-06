私募債違約風波后，僑興集團董事長吳瑞林及多位財務人員正協助調查；吳志陽稱父親說從未刻假公章。

1月3日中午臨近下班，僑興電子流水線上忙碌的工人。新京報記者 陳鵬 攝

1月5日開始，僑興私募債第三期至第七期陸續到期，發行方僑興電信和僑興電訊依舊未能按時還款。而旗下公司違約，將僑興集團和掌舵者吳瑞林推向輿論風口，廣發銀行、浙商財險關於銀行保函真假的爭論更讓情況撲朔迷離。

新京報記者前往位於惠州的僑興集團了解到，僑興集團董事長吳瑞林、集團辦公室和財務部的一些知情人都在協助調查。目前，吳瑞林的大兒子吳志陽幫忙打理集團相關事務。

「我爸爸絕對沒有騙保騙貸或者保函造假」，曾擔任中電通信董事長的吳志陽1月4日在電話中向新京報記者表示。記者了解到，僑興在廣發銀行的賬戶已經被封掉，如何發完春節前的工資，是除了私募債事件之外，僑興管理層忙碌的另一件要緊之事。新京報記者 陳鵬 金彧 廣東惠州、北京報導

「僑興在廣發銀行賬戶已被封」

2016年12月30日，新京報記者來到位於惠州市西北郊的僑興集團。涉事的僑興電訊、僑興電信所在的僑興第一工業園內，上下班、談戀愛、打籃球，員工的生活一切如常。

而在平靜的背後，僑興因私募債違約早已陷入輿論的漩渦。在浙商財險公佈前往廣發銀行惠州分行簽署保函和核查的細節后，廣發銀行在2016年12月26日公告稱相關擔保文件、公章、私章均系偽造，並以涉嫌金融詐騙向公安機關報案。隨後，浙商財險也選擇向警方報案。

1月3日，據僑興集團行政部主管王東（化名）在僑興集團總部向記者介紹，吳瑞林協助調查之後，大兒子吳志陽代管僑興集團的日常事務。1月4日晚間，新京報記者聯繫上了曾擔任中電通信董事長的吳志陽，他表示在幫著打理僑興集團的事。

「我父親跟我講過，他從來沒有刻過這種假公章，也不會指使別人刻這種假公章。」吳志陽稱，集團的財務人員和父親吳瑞林在配合公安的一些調查，至於保函真假公安局會有斷定。

據吳志陽介紹，廣發銀行惠州分行與僑興合作比較久，「最少五六年了」。吳志陽稱，廣發銀行也是僑興集團最大的貸款方和授信人。

僑興集團在2016年12月25日說明了10億元私募債募資的實際用途，其中大約7億元用於置換或補充各商業銀行2014年前後的強制退出貸款等。有媒體報導稱，7億中大部分資金流向了廣發銀行惠州分行。

2016年12月30日，廣發銀行首次針對惠州分行3名員工因涉嫌僑興私募債逾期被警方帶走作出回應。廣發銀行對新京報記者表示，就媒體關注的事件，該行已向公安機關報案。（將）積極配合公安機關對個別員工的調查，一切以司法調查結論為準。新京報記者1月3日前往廣發銀行惠州分行了解情況，沒見到辦公室相關負責人。

王東介紹，僑興在廣發銀行的賬戶已經被封掉，要想辦法解凍賬戶，給員工發工資。「需要多少錢，拿出來多少，其他的該凍結凍結。」維持企業的穩定，是吳志陽幫著父親打理僑興的主要任務。吳志陽稱，自己在4日晚上還去了僑興集團園區，工人還在加班加點。

「真正賺錢的是各地的一些礦業」

在這場風波背後，以電話機打出名堂的僑興已經成立了近25個年頭，在通訊終端領域早有建樹。

資料顯示，新三板上市的僑興電子主要從事手機組裝、生產等，而出現私募債違約的兩家公司中，僑興電訊主營業務是普通電話機、移動固話，僑興電信則是電話機和電子元器件。

在僑興工作十余年的前銷售負責人周文（化名）說，去產能導致的物價上漲、員工待遇提升，都對僑興電訊在內的公司構成衝擊。而僑興電子2016上半年的營業收入和凈利潤同比下降了64%和44%。

王東舉了一個例子，「九月份我們做了一萬八千台電話機出口，去掉費用后，賠了8000塊錢。」他表示，真正賺錢的是僑興在全國各地的一些礦業。

新京報記者梳理僑興集團公開資料發現，吳瑞林為控制人的公司共37家，涉及礦產類的就有18家。據了解，涉及礦種包括黃金、鉛鋅、銅、釩、鉬等。

「單純講錢，外面這麼多礦場，十個億就倒閉了根本不可能。」王東說。

對於出現私募債違約的原因，僑興方面給出的理由是「近期流動資金緊張。」在被問及僑興電訊和電信的財務、融資狀況時，王東表示不知情，「整個財務都在協助調查」。

事長吳瑞林及多位財務人員正協助調查；吳志陽稱父親說從未刻假公章