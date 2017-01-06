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新京報訊 （記者侯潤芳）昨日，華夏銀行發佈公告稱，1月5日，公司董事會收到樊大志提交的書面報告。樊大志因工作原因，辭去行長職務。

在昨日的公告中，華夏銀行對樊大志擔任行長期間的表現給予肯定。值得注意的是，樊大志剛就任華夏銀行董事長職務滿一個月。

去年12月，華夏銀行發公告稱，董事會於12月6日選舉樊大志為董事長，相關任職資格正在等待銀監會的核准。因此，此次華夏銀行發佈的樊大志的辭職公告或為正常人事調整。

公開資料顯示，2015年，華夏銀行原副董事長方建一、原副行長黃金老等在內的多位高管先後因各種原因從公司離職。2016年年初，德意志銀行代表的Christian Klaus Ricken也卸去了自己董事、提名委員會委員和戰略委員會委員的職務。同年6月，華夏銀行原副行長王耀庭因受賄罪獲刑兩年半。