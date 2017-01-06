2016年以來，市場整體呈現出先抑后揚的走勢，但部分個股卻仍處於底部區間，據《證券日報》市場研究中心數據統計顯示，2016年以來有479隻個股期間累計跌幅在30%以上，大幅跑輸同期上證指數（2016年以來截至昨日累計下跌10.56%），隨著這些個股股價的大幅下跌，部分資金已經開始抄底，其中有19隻個股近一個月的累計換手率在100%以上，交投十分活躍。

對此，有市場人士表示，所謂漲久必跌，跌久必漲，對於那些超跌的個股，在當前市場整體氛圍趨暖的背景下，出現異動便值得關注，其機會往往大於風險。可以從近期市場表現、業績以及所屬板塊市場熱度等三角度來挖掘超跌股的投資機會。

從2017年前三個交易日來看，天龍集團、華鐵科技和藍光發展期間日均換手率均在10%以上，分別為13.82%、11.52%和11.20%。另外，創意信息、百大集團、明家聯合、快樂購、道森股份、中路股份和讀者傳媒期間日均換手率也均在6%以上。而從近3日資金流向來看，道森股份、華鐵科技、中文在線、快樂購、東土科技、百大集團、雙塔食品和創意信息均出現不同程度的資金凈流入，分別為：8180.67萬元、4302.60萬元、2108.56萬元、996.14萬元、944.01萬元、669.72萬元、479.77萬元和428.92萬元。

業績方面，上述19隻個股中，雙塔食品、東方通和北信源2013年度-2015年度凈利潤均實現增長，業績較為穩健。其中雙塔食品2013年度至2015年度凈利潤同比增幅更是均超過20%，分別為：20.91%、31.62%和28.08%；從2016年度業績情況來看，截至昨日，上述19隻個股中，共有7隻個股披露2016年年報預告，其中5隻預喜。具體從業績預告類型上看，明家聯合為預增，中文在線、北信源為略增，海欣食品為扭虧，雙塔食品為續盈。

而從所屬概念板塊來看，近期高送轉、併購重組、軍工等投資主題佔據A股市場風口，而上述19隻超跌股中具有上述概念的標的也或藉機升溫。進一步看，天龍集團、中文在線、北信源均具有高送轉概念，對應2016年度利潤分配預案分別為：每10股轉增15股派0.5元、每10股轉增15股派0.4元、每10股轉增20股派0.25元。而創意信息、明家聯合具有併購重組概念；東土科技則具有航天軍工概念。

值得一提的是，結合市場表現、業績以及機構評級來看，雙塔食品後續表現較為值得關注，近30日內有3家機構給予「買入」評級，其中海通證券表示，董事長增持自家股票彰顯對公司未來發展的信心，2017年業績有望改善；公司股價在底部區域持續震蕩，顯著跑輸行業指數，利空因素基本消化。預計公司從2017年開始進入良性發展階段。一是主營業務從成長能力較弱的傳統粉絲業務進入到景氣度持續向好的健康食品領域；二是公司對高端豆類蛋白產業鏈的控制力顯著提升，未來主要產品量價均有提升空間；三是外延擴張戰略有望適時重啟。綜合考慮，給予「買入」評級，目標價11元。本報記者 喬川川