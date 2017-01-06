「數」說信託2016 信託業務新方向

本報見習記者 閆晶瀅

信託轉型，資格先行。目前，除了經營基本業務外，信託公司還可在監管部門審核批准下開展特定目的信託受託機構、受託境外理財、股指期貨交易等衍生產品交易等多類創新業務。而信託公司的資格獲批情況無疑與其轉型方向息息相關。

8家獲ABS業務資格最多

2005年，央行和銀監會聯合發佈《信貸資產證券化試點管理辦法》，開始推進信貸資產證券化試點工作，至今發展已有十年。在備案制、註冊制、試點規模擴容等諸多利好政策的推動下，資產證券化信託業務的蓬勃發展正當其時。

據相關報導稱，截止2015年末，共有38家信託公司獲批特定目的信託受託機構資格。而在2016年，共有8家信託公司獲批該項資格，分別為國投泰康信託、西部信託、渤海信託、新時代信託、西藏信託、陸家嘴信託、江蘇信託和山東信託。而安信信託也於2016年10月27日發佈公告，聲明公司董事會已審議通過申請特定目的信託受託機構資格的議案，待監管機構批准。

隨著境外資產配置及全球財富管理的重要性日漸凸顯，海外理財需求相應不斷高漲。

記者發現，2016年，共有6家信託公司獲批受託境外理財業務資格，分別為中糧信託、英大信託、重慶信託、民生信託以及在去年12月份剛剛獲批的安信信託和國投泰康信託。至此，共有22家信託取得受託境外理財業務資格。

國投泰康信託研究發展部總經理和晉予表示，「QDII業務資格目前被信託公司廣泛關注。一方面是因為人民幣匯率仍然處於下行區間，面臨進一步貶值的壓力，客觀上造成了人民幣資產向海外配置的需求，信託公司如果具備QDII業務資格，可以更好地滿足客戶海外資產配置的需求。另一方面，從信託公司本身來講，布局海外業務已成為行業共同認可的轉型方向，而QDII業務是信託公司合規開展海外業務的重要領域。」

不過，目前，共有14家信託公司共計獲得77.5億美元的投資額度，但該額度在2015年3月份后便再也沒有新增。2016年新增的6家信託公司和2015年獲批的長安信託、華能信託目前仍面臨無米下鍋的局面。

固有PE業務迎春

4家獲批

2016年，共有4家信託公司新獲得固有資產從事股權投資業務資格，分別為廈門信託、渤海信託、中航信託、新時代信託。

信託公司以其固有資產從事股權投資業務屬於信託公司創新業務之一，該業務投資範圍限於「未上市企業股權、上市公司限售流通股或銀監會批准的其他股權的投資業務，不包括以固有資產參與私人股權投資信託」。自2015年以來，信託公司審請從事該項業務達到了一個小高峰。僅2015年四季度，就有華能信託、陝國投信託、民生信託三家公司獲批。

近年來，信託公司頻頻增資，截至去年三季度末，信託公司固有資產規模已超過5000億元。申請固有資產從事股權投資業務資格將拓寬固有資產的投資領域，甚至與信託業務形成聯動。

僅民生信託獲

股指期貨交易業務資格

2011年6月，銀監會下發《信託公司參與股指期貨交易業務指引》（下稱「《指引》」），信託公司開始試水股指期貨業務，並在2012年實現了快速發展。根據公開信息查詢，自2011年華寶信託首家獲得股指期貨業務資格以來，共有12家信託公司獲得該項資格。其中2012年就有華潤信託、外貿信託、興業信託、中融信託、平安信託、中信信託、華寶信託7家機構獲得該資格。

而在2012年-2014年期間，無一信託公司獲批該項資格。直至2015年，才有上海信託、廈門信託和中海信託重新獲批。

而2016年僅有民生信託在年底獲批股指期貨交易業務資格。民生信託稱，此次股指期貨交易業務資格的取得，在分散金融體系風險和管理企業風險方面起著非常重要的作用。股指期貨交易業務有利於推動信託業務創新、靈活管理產品風險、豐富信託產品線，從而達到細分客戶，滿足客戶個性化投資需求，提升公司的業務創新能力和資產管理水平，對公司創新轉型具有重要意義。

信託公司申請股指期貨交易業務資格的熱情不足，與政策限制和市場情況不無關係。《指引》中規定，信託公司集合信託業務限於以套期保值和套利為目的股指期貨交易，並對集合信託產品買入或賣出股指期貨的套保資金比例加以限制。業內人士表示，信託公司在發行產品方面更多的是考慮套期保值對沖功能，對於發行股指期貨方面的產品比較慎重。