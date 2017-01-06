快遞業連續6年保持高速增長北京新浪網 (2017-01-06 07:46)
快遞業連續6年保持高速增長
2016年業務量同比增長51.7%，業務收入同比增長44.6%
記者從今日（1月5日）召開的全國郵政管理工作會議上獲悉：2016年全年完成郵政業業務總量7410億元，同比增長45.9%；業務收入5380億元（不含郵政儲蓄銀行直接營業收入），同比增長33.2%。其中，快遞業務量完成313.5億件，同比增長51.7%；業務收入完成4005億元，同比增長44.6%，連續6年保持50%左右的高速增長。郵政普遍服務和快遞服務滿意度穩中有升，消費者申訴處理滿意率達到97.6%。
在快遞業綠色包裝方面，2016年主要品牌快遞企業電子運單使用率達到70%，全行業新能源汽車使用量超過4000輛。在末端服務能力方面，全國布放智能快件箱累計超10萬組，年投遞快件逾10億件；全國高校規範收投率達到84%，黑龍江、湖北、海南達到100%。
郵政業在經濟社會發展中的作用不斷發揮，日均服務超過2.5億人次，支撐網路零售額超過4萬億元，占社會消費品零售總額比重達到12.5%，新增就業20萬人以上。2016年，全年農村地區收投包裹超過80億件，直接服務農產品外銷達1000億元以上。
國家郵政局局長馬軍勝介紹說，2017年，預計全年郵政業業務總量完成9260億元，同比增長25%；業務收入完成6450億元，同比增長20%。其中，快遞業務量完成423億件，同比增長35%；業務收入完成5165億元，同比增長30%。（記者 李心萍）
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