比特幣過山車：創歷史新高后又閃崩跌至7100元上下北京新浪網 (2017-01-06 07:46)
金融
新京報訊 （記者宓迪）比特幣昨日在突破歷史新高后出現閃崩。據交易平台火幣網、OKCoin行情顯示，昨日比特幣盤中報價最高報接近9000元人民幣，后迅速跳水，一度跌至7100元上下，跌幅近20%，截至晚7點又回升到了8000元左右。
OKCoin幣行網創始人徐明星稱，從交易規律來看，超漲超跌的行為都是「不穩定的」，不過今年以來，全球市場上的比特幣投資者的確較以往增多。
比特幣是一種基於區塊鏈技術的「數字貨幣」。2013年，人民銀行等五部委發佈了《關於防範比特幣風險的通知》，明確比特幣作為一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。但是，比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由。
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