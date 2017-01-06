大盤參考

機構表示，昨日滬深兩市沒有能夠繼續前兩天的強勁走勢，很大程度上是因為上證指數短線遭遇了30日均線的壓力。目前上證指數的30日均線在3173點附近，指數接連兩天回升之後已經接近這一點位，不過在短線快速沖高之後市場繼續衝擊重要阻力位的動力相對有限，短線來看周五市場繼續在30日均線附近徘徊的概率很大，需要通過震蕩來積蓄繼續向上的動力。

從周線圖來看，周線KDJ指標已經率先觸及低位，這就是說短線技術指標已經止跌，隨著技術指標在低位整理完成，指數有望繼續形成周線級別的反彈。

【要聞盤點】

離岸人民幣勢如破竹 三個交易日連破18關口

離岸人民幣對美元已維持在6.80上方，截至6：50，報6.7936。6日早間離岸人民幣對美元最高觸及6.7777關口。至此，3個交易日以來，離岸人民幣對美元已經連續攻破6.95-6.78共計18個關口。

點評：分析稱，利率大漲導致離岸市場做空人民幣的成本大增，再疊加止損盤影響，人民幣匯率開始上漲。業內人士表示，現在人民幣匯率的走勢，是有利於A股反彈行情延續的。

劉士余：嚴懲挑戰法律底線的資本大鱷 逮鼠打狼

嚴厲打擊證券期貨違法犯罪活動，嚴懲挑戰法律底線的資本大鱷，逮鼠打狼，敢於亮劍，依法維護資本市場運行秩序，切實防範資本市場風險，有效促進資本市場規範發展。

點評：業內人士表示，監管仍是今年的主題，並且會不斷嚴厲、不斷細化。

滬深停牌203股國企佔1/4 鐵軍領銜央地混改重頭戲

正進入深水區的國企改革，2017年再度迎來新動力。最近政策面有所強化，各央企和地方國企也行動起來了，近期A股里上市國企的停牌數量也明顯增多。

點評：機構分析表示，雖然市場整體上仍有懷疑和猶豫，但中央經濟工作會議明確定調，未來改革不斷落地，國改預期正在重建中。

離岸人民幣交易量是平時兩倍 央行顧問稱基本面無大變化

離岸人民幣擴大漲勢波動率曲線倒掛，中國央行顧問稱基本面無大變化。離岸人民幣（CNH）兌美元周四在紐約交易時段進一步擴大漲勢，兩日漲幅創下紀錄最大；美元多頭倉位繼續受周四觸歷史第二高位的隔夜HIBOR利率擠壓。駐倫敦的交易員稱，離岸人民幣交易量是平時的兩倍。

點評：官員表示，前一段時間人民幣貶值和貶值預期來自資本外流和投資者短期對經濟的信心不足。不了解這幾天人民幣大幅上漲的原因；無法預測人民幣會不會繼續貶值。

1259股發佈年報預告：15股預增超10倍

剔除去年同期虧損公司，15家公司預計2016年全年凈利潤最大增幅將超過10倍。其中新光圓成、中泰化學、德展健康等3公司預計最大凈利潤增幅超過100倍。

點評：近期政治局會議強調加速推進國企改革，2017年或有較多汽車類國企實現重大改革，建議關注集團資產證券化、央企合併及其他國資注入。

納指收於紀錄收盤高位 靜待非農就業報告

許多分析師認為美國經濟接近充分就業，這可能有助於企業獲利，並惠及股價。美國企業將在幾周后開始公佈第四季業績。「如果股市自此回落5%或10%，多數投資人將買入，因基本面仍相當不錯，且變得更好。

點評：標普500指數成份股有17隻觸及52周新高，沒有成份股觸及新低；有86隻納斯達克指數成份股觸及52周新高，15隻觸及新低。

【新股申購】

中國科傳等3隻新股1月6日申購 頂格申購需配市值70萬元

中國科傳此次發行總數為13050萬股，網上發行3915萬股，發行市盈率22.97倍，申購代碼為780858，申購價格為6.84元，單一帳戶申購上限39000股，申購數量1000股整數倍。

歐普康視此次發行總數為1700萬股，網上發行1700萬股，發行市盈率20.36倍，申購代碼為300595，申購價格為23.81元，單一帳戶申購上限17000股，申購數量500股整數倍。

利安隆此次發行總數為3000萬股，網上發行1200萬股，發行市盈率19.17倍，申購代碼為300596，申購價格為11.29元，單一帳戶申購上限12000股，申購數量500股整數倍。

【行業機會】

【公告掘金】

科華恆盛 ：子公司獲裝備 承製單位註冊證書 軍工 產品具競爭優勢

科華恆盛（002335）全資子公司漳州科華技術近日收到由中央軍委裝備發展部頒發的《裝備承製單位註冊證書》，分系統類別為不間斷電源 /逆變器。本次《裝備承製單位註冊證書》註冊類別提升到「第二類裝備承製單位」，表明公司具備承製軍隊專用裝備和一般配套產品的基本條件，標誌公司軍工產品的科研、生產、服務能力和產品技術水平、質量水平，完全符合國家軍用標準，具有競爭優勢。

千禾味業：擬5.38億元擴建年產25萬噸釀造醬油、食醋項目

千禾味業（603027）1月5日晚公告，公司擬投資擴建年產25萬噸釀造醬油、食醋生產線項目，快速響應全國市場拓展需求。項目預計投資金額為5.38億元，以自籌資金投入。經測算，該項目投資回收期（含建設期，稅後）約為7.73年，建設完成並達產後，可為公司創造營業收入約12.68億元/年、凈利潤約1.93億元/年。

中天科技：石墨 烯復合材料項目取得重要突破

中天科技（600522）1月5日晚公告，近日，全資子公司上海中天鋁線在石墨烯 製備及應用於新型金屬基石墨烯復合材料方面取得重要突破。此次主要有兩點技術突破：1、該項目在全球範圍內首次實現了在工業級鋁桿連鑄連軋生產線上連續性地生產鋁基石墨烯復合材料桿材，並進行了重複性驗證。2、實現了石墨烯在連鑄連軋過程中的在線添加。

上交所：ST慧球信息披露和治理混亂狀態未改善 投資者需高度關注公司風險

據上交所微博 消息，上交所表示，針對ST慧球信息披露中存在的問題，證監會已立案調查，目前ST慧球信息披露和公司治理的混亂狀態並未改善，投資者需要高度關注公司風險，審慎投資決策。

濱化股份：控股股東協議向水木有恆轉讓6.02%股份

濱化股份（601678）1月5日晚公告，1月5日，公司收到控股股東、實控人張忠正及其一致行動人通知，其於1月5日與水木有恆簽署《股份轉讓協議》，擬通過協議轉讓方式向水木有恆轉讓其所持有的公司股份共計7155.72萬股，占公司總股本的6.02%。本次標的股份每股轉讓價格為7.20元，轉讓總價款為5.15億元。本次權益變動后，水木有恆持有公司股份1.01億股，占公司總股本的8.52%。

雪浪環境：中標2.2億元煙氣凈化設備項目

雪浪環境（300385）1月5日晚公告，中國機械進出口集團當日發佈中標公示。公司作為深圳市東部環保 電廠煙氣凈化系統設備採購項目中標人進行公示，中標價格為2.2億元，占公司2015年營收的37.96%。若公司能夠簽訂正式項目合同並順利實施，將對公司業績產生積極影響。

萬家文化擬延期回復交易所問詢

萬家文化5日晚間公告，公司收到問詢函后，積極與龍薇傳媒等相關各方進行了溝通，要求其對有關問題進行逐項核實並回復。由於部分問題涉及的內容和數據尚需進一步核實、補充，龍薇傳媒表示無法在上交所要求的時間內完成。公司申請延期回復《問詢函》，預計於2017年1月11日前提交回復。

*ST宏盛：拉薩知合、嘉興高泰、北京泰發無關聯關係

*ST宏盛5日晚間公告，近日公司接到投資者反映，根據公司2016年第三季度報告前十大股東信息顯示，公司股東拉薩知合企業管理有限公司、嘉興高泰投資合夥企業（有限合夥）、北京泰發金安投資管理有限公司三者之間疑似可能存在關聯關係並構成一致行動人。經公司聯繫問詢上述相關股東，除北京泰發未聯繫上外，其他相關方書面回復稱三者之間無關聯關係且不是一致行動人。

此外，經公司通過國家企業信用信息公示系統查詢，北京泰發股東為榮盛泰發（北京）投資基金管理股份有限公司，榮盛泰發股東為朱梅、駱澍、高宇、鮑麗潔、郎迎春。

宏達股份2.1億元銀行賬戶資金遭凍結 尚不知原因

宏達股份5日晚間公告，公司1月5日從農業 銀行成都市錦城支行處獲悉，公司在該行開立的賬戶中的資金被雲南省高級人民法院凍結，涉及金額210，242，161.00元人民幣。截至目前，公司未知該法院凍結公司資金的原因，且尚未收到法院關於上述凍結事項送達的任何相關法律文件和通知。公司目前正積極協調處理，通過正常法律途徑，力爭妥善處理並儘快解決上述銀行賬戶資金被凍結事項。

公司表示，上述事項將對公司日常生產經營造成一定影響。

國海證券：與絕大部分事涉機構簽訂協議 繼續推進相關工作

國海證券1月5日晚間公告，因偽造公司印章私簽債券交易協議事件，公司向深圳證券交易所申請，公司股票及相關債券自2016年12月15日開市起停牌。

根據2016年12月20日與偽造公司印章私簽債券交易協議事件相關事涉機構召開的協調會議達成的共識，在與會相關各方的共同努力下，公司已與絕大部分事涉機構完成了協議簽訂。目前，公司正繼續積極推進相關工作，相關事項仍存在不確定性。為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，公司股票自2017年1月6日開市起繼續停牌，公司將在完成全部協議簽訂，明確此事件對公司的影響並披露后復牌。

德豪潤達：吳長江所持股份將被司法拍賣

德豪潤達1月5日晚間公告，公司近日收到《廣東省珠海市中級人民法院通知書》。

珠海市中級人民法院在執行西藏林芝匯福投資有限公司、新世界策略（北京）投資顧問有限公司申請強制執行吳長江、惠州雷士光環境工程有限公司、山東雷士照明 發展有限公司借款糾紛兩案過程中，因吳長江等被執行人未自覺履行生效法律文書確定的義務，珠海市中級人民法院決定拍賣被執行人吳長江持有的德豪潤達1.3億股的首發后個人類限售股票。珠海市中級人民法院擬對上述1.3億股股票（分別以72，222，222股和57，777，778股各作一個拍賣標的）在淘寶 網上進行公開拍賣處理，以償還被執行人所欠的債務。

上述將被拍賣的1.3億股股票占公司股份總數1，396，400，000股的9.31%。公司將持續關注此次拍賣的進展。

*ST川化：2016年公司凈資產將轉為正值

*ST川化5日晚間公告，公司2016年12月28日收到成都中院送達的（2016）川01民破1-5號民事裁定書，裁定如下：1．確認川化股份重整計劃執行完畢；2．終止川化股份管理人監督職責；3．終結川化股份破產程序。公司因破產重整產生的重整收益將計入2016年度，經初步測算，公司凈資產將轉為正值，具體數據將在公司2016年度報告中披露。

泰禾集團擬10.6億元受讓山西俊嘉95%股權

泰禾集團5日晚間公告，為拓展公司房地產 項目資源，公司及全資下屬公司福州泰禾錦輝置業有限公司與山西怡佳房地產開發 有限公司、太原市梗陽實業集團有限公司、山西榮佳森和房地產開發有限公司、山西俊嘉房地產開發有限公司簽署了《關於山西俊嘉房地產開發有限公司之股權轉讓協議》，以山西俊嘉股東全部權益評估值人民幣112，770.88萬元為依據，泰禾錦輝置業以人民幣106，240萬元受讓山西俊嘉95%股權。

山西俊嘉設立於2015年5月13日，現擁有位於太原市龍城大街以北，晉陽湖以東的並政地國用（2016）第00116號地塊和並政地國用（2016）第00171號地塊土地使用權，地塊佔地面積255.69畝（170，458.09 平方米）。

公司表示，本次公司受讓山西俊嘉95%股權是為了增加項目土地儲備 ，有利於拓展公司房地產項目資源，提升公司品牌影響力。該項目為公司首度進入山西太原市場，太原作為省會城市，經濟發展水平較高，房地產市場需求有一定的保證。山西俊嘉所擁有的項目地塊位於太原市晉源區板塊，生態 環境優越，且周邊設施較為完善，交通通達便利，房地產開發市場前景良好。

盛運環保：簽署10億元產業園項目合作框架協議

盛運環保（300090）1月5日晚公告，呼倫貝爾市莫旗人民政府與公司於近日簽訂合作框架協議書，協議商定由公司投融資建設莫旗循環經濟 產業園項目，總投資約10億元，用地規劃400畝。公司稱，合作協議的簽署，將對公司未來垃圾焚燒發電 業務發展帶來積極影響，同時拓展了一系列PPP 環境綜合服務項目的運作。

·預增預減·

海達股份2016年度業績預增 25%至40%

湖北能源2016年度業績預增14%-26%

久之洋2016年度業績預增超一成

凌鋼股份2016年度業績預增100%至200%

·增持 減持·

金一文化：實際控制人增持348萬股 增持計劃完成

愛康科技：控股股東減持4.90%公司股份 套現6.77億元

西藏城投遭股東累計減持1822萬股

上峰水泥遭銅陵有色減持600萬股

朗科科技股東安圖田木減持公司股份

寶色股份：股價異常波動 股東逢高減持

魯信創投 ：減持華東數控200萬股獲益2389萬元

愛康科技：控股股東減持2.2億股

新寧物流：控股股東累計減持1000萬股 完成減持計劃

西藏城投：長恆實業減持2.49%股份

·停復盤公告·

*ST吉恩：終止重組存暫停上市風險 6日復牌

*ST吉恩（600432）1月5日晚公告，1月5日公司通過 「上證e互動」網路平台召開投資者說明會。本次重組終止，預計公司2016年度不能實現扭虧 。若公司2016年度經審計的凈利潤最終確認為負數，公司股票將於2016年度報告披露后被暫停上市。如果暫停上市，公司會積極重整，恢復上市是公司努力的目標。公司股票將於1月6日開市起複牌。

中科創達：4.76億收購車載 交互技術公司 6日復牌

中科創達（300496）1月5日晚公告，公司擬通過現金方式購買Rightware Oy全部權益，總交易對價為6400萬歐元，折算為人民幣47559萬元。Rightware 作為全球領先的汽車 用戶界面設計工具和嵌入式圖形引擎軟體產品供應商，目前提供的主要產品及服務包括桌面設計工具軟體、嵌入式軟體以及設計開發服務等。公司股票1月6日起複牌。

柘中股份：實控人無轉讓股權計劃 6日復牌

近期股價暴漲的柘中股份（002346）1月5日晚間公告，公司就近期股票交易事項進行核查，公司經營情況正常，不存在應披露而未披露的重大信息，不存在涉嫌內幕交易的情形。控股股東和實際控制人目前並未有對所持公司股權的轉讓計劃或安排，亦無有關公司的資產重組計劃或安排以及其他有可能對公司產生較大影響的事項。公司股票將於1月6日復牌。

浙大網新擬收購華通雲數據80%股權

浙大網新公告稱，擬以發行股份及支付現金的方式購買華通雲數據合計80%股權，交易價格初步確定為180000萬元。其中，支付現金72823.65萬元，股份支付對價為107176.35萬元。交易完成後，公司將持有華通雲數據100%股權。本次發行股份購買資產的價格為12.96元/股，發行股份合計8269.7801萬股。公司股票暫不復牌。

同時，公司擬採用鎖價方式向貫和投資非公開發行股票不超過4905.1667萬股，募集配套資金總額不超過75000萬元，將用於支付本次交易的現金對價以及中介機構費用。募集配套資金股份發行價格不低於15.29元/股。

天源迪科：7.98億收購軟體企業維恩貝特 6日復牌

天源迪科（300047）1月5日晚披露修訂后的重大資產重組預案，公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式收購維恩貝特94.94%股權，交易金額為7.98億元，發行價格為17.07元/股；同時募集配套資金不超過1.37億元。公司股票自1月6日起複牌。維恩貝特是一家以信息技術諮詢與服務、應用解決方案的開發與實施、企業信息技術服務為核心的軟體企業。

·限售股解禁·

000792 鹽湖股份

000958 東方能源

002074 國軒高科

002334 英威騰

002511 中順潔柔

002512 達華智能

002778 高科石化

601608 中信重工

603006 聯明股份

603169 蘭石重裝

·深圳證券交易所停復牌公告 ·

證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因

000671 陽 光 城 2017-01-06 09：30 停牌 重大事項

000889 茂業通信 2017-01-06 09：30 停牌 重大事項

002159 三特索道 2017-01-06 09：30 2017-01-06 09：30 取消停牌 重大事項

002346 柘中股份 2017-01-06 09：30 2017-01-06 09：30 取消停牌 重大事項

002659 中泰橋樑 2017-01-06 09：30 2017-01-06 09：30 取消停牌 重大事項

300047 天源迪科 2017-01-06 09：30 2017-01-06 09：30 取消停牌 重大事項

300496 中科創達 2017-01-06 09：30 2017-01-06 09：30 取消停牌 重大事項