參考消息網1月5日報導澳媒稱，中國、英國和美國的製造業產出正穩步回升，在進入新年後，提高了人們對全球經濟的期望。

據澳大利亞《悉尼先驅晨報》網站1月4日報導，摩根大通的經濟學家們說，在商品價格下跌的環境下，世界各地的工廠過去幾年一直在苦苦掙扎。1月4日發佈的2016年12月的摩根大通全球製造業採購經理人指數(PMI)上升0.4點至53.8，為2014年以來的最高水平。

摩根大通說：「最新的PMI指數表明，全球產出的年化增速為3.7%。這標誌著與前幾年相比有了明顯改善。2015年和2016年上半年，產出的年化增速平均只有1.1%。」

摩根大通說，根據該公司的預測，定價能力的恢復以及預期中利潤和支出的增加，「預計將大幅提高製造業產出，2017年平均增速將為2.5%」。

本周的第一個PMI指數來自中國。一項民間商業調查顯示，隨著需求抬頭，2016年12月中國工廠活動的回升超出預期，產出增速達到近6年高點，使製造業在進入2017年後得到有力支撐。

經季節性調整，2016年12月中國財新/馬基特製造業PMI升至51.9，11月為50.9，遠高於分析師們預測的50.7。由於借貸和建築活動紅火，該指數一直在緩慢積聚勢頭，現已連續6個月超過50這一擴張與收縮的分界線。產出增速也升至2011年1月以來最高，讀數為53.7，新訂單也明顯增加。儘管公司繼續裁員，且裁員速度略高於11月。在新出口訂單仍然疲軟的情況下，更加強勁的國內需求推動了訂單增長。

2017年1月1日公佈的中國官方製造業調查結果顯示，2016年12月製造業活動連續第五個月擴張，不過增速略低於預期，因為政府抑制資產價格猛漲的措施開始對總體經濟產生影響。

在2016年初經歷了不穩定的開端后，中國經濟看來很可能達到北京設定的2016年經濟增長6.5%至7%的目標。前三個季度每季度的增速都是6.7%。

莫尼塔投資發展有限公司宏觀經濟分析主管鍾正生說：「去年12月中國製造業繼續好轉。不過，由於重新進貨和消費價格的上漲勢頭能否持續存在不確定性，經濟的穩定是否能得到鞏固仍有待觀察。」

報導稱，2016年12月英國製造業創下兩年半以來最快增速，這是表明儘管受到2016年6月脫歐公投的衝擊，英國經濟仍會以強勁姿態結束2016年的又一跡象。

得益於國內外的訂單，馬基特/皇家採購與供應學會英國製造業採購經理人指數升至56.1，創2014年6月以來新高，高於11月的53.6。

這個數字高於路透社調查的所有經濟學家的預測，他們預測這一數值會降至53.1。這一結果促使英鎊對歐元匯率升至兩周高點。

自脫歐公投以來，英國經濟的表現遠超許多經濟學家的預測，消費支出強勁、企業狀況良好。

由於新訂單猛增且原材料價格迅速上漲，2016年12月美國製造業活動達到兩年來最高，表明美元持續堅挺和油價大跌對製造業產生的部分影響在減退。

報導稱，1月3日的其他數據顯示，11月美國建築業開支創10年半以來新高，提振了人們對四季度經濟增速的預測。報告顯示，當選總統特朗普從奧巴馬政府手中繼承的將是強勁的經濟，勞動力市場接近充分就業。