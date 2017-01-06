2017：財報將證明美國企業是否看好特朗普

今年美國企業盈利情況究竟會如何？這是一個乏味的問題，但切中了自幾乎兩個月前美國大選落幕以來籠罩美國股市的種種希望的要害。

所謂特朗普反彈（Trump rally）的第一階段似乎已經結束。道瓊斯工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）已經在略低於具有里程碑意義的20000點的位置振蕩了3周了。是否會出現第二階段取決於許多因素，但最重要的幾個因素幾乎將同時出現。首先，我們需要弄清特朗普總統上任頭100天會帶來什麼。眼下許多工作重點和計劃看起來都是有可能的。預測政策議程很大程度上仍靠猜測。特朗普就任總統幾周后——當特朗普已經提出一項議程並得到國會首次回應時——我們將對新一屆政府的打算有一個清晰得多的認識，也可以對誰會成為贏家、誰會成為輸家有一個更好的判斷。

第二，我們需要從美國企業那裡得到信息。對企業領袖而言不湊巧的是，他們需要在即將到來的財報季，也正好是特朗普上任之初，向股東們介紹自己對2017年的展望。各企業的首席執行官將別無選擇，只能就政策和正在顯現的政綱表達一些看法。這將至關重要。

除非投資者相信特朗普總統能為企業盈利帶來巨大的正面效果，否則過去兩個月股市的轉變就是不合理的。標準普爾500指數（S&P 500）的滾動市盈率在大選前夕為19倍，如今達到了20.5倍，為自科技泡沫破滅以來的最高點——除了2008及2009年盈利暴跌前的短暫時期之外。預期市盈率已回升至自2000年科技泡沫破滅以來的最高點。

然而，在此期間，券商給出的正式自下而上式盈利預期幾乎沒有變動。湯森路透（ThomsonReuters）的戴維-奧雷利奧（David Aurelio）表示，大選前夕到聖誕前夕之間，標普500指數2017年的盈利增長預期足足提高了0.14個百分點（除掉能源企業的話就是0.07個百分點）。金融和能源出現了大幅的預期盈利上調，這兩大行業最明顯被認為將成為特朗普主政下的贏家，而公用事業、電信、房地產等對利率敏感的行業遭遇了預期盈利下調。對於剛結束的去年第四季度，估測盈利略有下降。

這表面上看或許很糟糕，其實不然。FactSet的約翰-巴特斯（John Butters）表示，正常情況下，一個季度從開頭到結尾，盈利增長預期會下降三個百分點。在去年第四季度，增長預期只下降了兩個百分點。考慮到分析師與首席財務官之間的扭曲關係——隨著業績公告臨近盈利預期總會下降——我們看到的盈利預期修正符合大選后對盈利的日益樂觀。

根據Factset的數據，選擇為股市提供指引的企業的數量屬歷史正常水平，企業首席財務官比往常略微更為樂觀。信息技術（IT）公司尤其如此。

然而，一個奇怪的例外是，有創紀錄的13家工業企業下調了盈利預期。這是自Factset自2006年開始記錄數據以來數量最多的一次。令人意外的是，這些正是應受益於金屬價格上漲和強勁的ISM製造業指數展現出的趨勢的企業。對盈利的極大樂觀來自投資者和券商，而非企業自身。一個季度內盈利預期的變動根本無法證明特朗普反彈是合理的。

當企業召開財報電話會議時——通常會由首席執行官主持，因為他們將在本季度報告全年業績——我們能了解到多少？在目前的政治環境下，他們不宜對特朗普擔任總統的潛在影響發表任何言論——無論是正面的還是負面的。大選結束后的幾周，對無論哪一陣營（特朗普或希拉蕊）表現出支持的企業都遭到了憤怒的抵制。當New Balance表示，特朗普當選美國總統意味著「向著正確的方向邁出一步」時，自由派人士在網上發起燒掉該品牌運動鞋的活動作為回應。New Balance運動鞋價格往往更貴，因為該公司比競爭對手更多地使用美國勞動力。

當百事公司（Pepsi）首席執行官表示，聽到特朗普當選的消息，她的員工們哭了，百事公司遭到了保守人士呼籲的聯合抵制。高管們選擇措辭時必須極其小心。

但是他們必鬚髮聲。他們發佈的業績將成為寶貴的證據，證明增長是否像如今股市認為的那樣正在回歸。高管們將不得不在關稅、醫保改革、企業減稅及基礎設施支出將如何影響他們的營收和利潤方面給予一些指引。與此同時，應該會越來越清楚的是，眾多打上特朗普標籤的政策建議中，究竟有哪些可能變成法律。

屆時，我們也會更加清楚地看出，預期市盈率達到歷史高點是如看起來那樣瘋狂，還是預示著新一輪牛市。

譯者/申凱（文章來源：FT中文網）