俄媒稱，2016年中國公司在俄羅斯移動設備市場上的佔有率(銷售量)超過20%。專家和IT分析人士認為，隨著零售商網路的擴大和新的中國公司進入俄市場，2017年中國製造商在中端產品市場上的份額可能增加。

據俄羅斯衛星網1月4日報導，捷孚凱市場研究集團(GfK Group)的數據顯示，2015年11月至2016年11月期間，在銷售量方面，華為及其子品牌「榮耀」的市場份額從1.8%增長至8.5%。公司在銷售量上排名第三，僅次於三星(20%)和蘋果(12.5%)。聯想排名第四(7.4%)，中興名列第五(5.7%)。

數字技術雜誌《Mir PK》主編奧列格·卡普拉諾夫認為，中國智能手機製造商2016年在俄市場上站穩了腳跟。華為在這一年裡尤為成功，通過「榮耀」系列的銷售，其市場份額提高了3倍。聯想的份額從13.7%下降至7.4%，主要因為公司將重點放在了平板銷售上。卡普拉諾夫認為：「中國品牌總的市場份額約為20%，明年他們在中端產品市場上的佔有率有望提高。」

Telecom Daily信息分析機構總經理丹尼斯·庫斯科夫認為，如果5-7年前華為和聯想等中國公司通過掛牌俄大型通信運營商來出售自己的產品，那麼現在他們則順利地自主推廣產品。他認為：「他們開發很優質的技術解決方案，這些解決方案可以對三星和蘋果構成競爭。」

卡普拉諾夫認為，如果說5年前中國公司進入俄羅斯時還完全不了解該國市場，那麼現在他們已經與俄大型零售商建立了關係並建立了物流。他表示：「不知名中國公司來找俄大型零售商並常常遭到拒絕的時代已經一去不返了。現在則是零售商親自去找中國公司，提議銷售他們的產品。比如，華為2016年與大型的全聯邦連鎖商店簽署了一系列協議，擴大了自己在莫斯科及其他地區的存在。

此外，中國公司現在通過讚助俄國內的流行電視節目提高了品牌的認知度。比如，華為成了第一頻道受歡迎晚間節目的讚助商，中興讚助幽默頻道TNT的節目，樂視則成了」俄羅斯好聲音「的官方合作夥伴。

2016年有新的參與者湧入了俄市場，其中最引人關注的是魅族、小米和樂視。魅族和小米開始通過經銷商在俄開展業務，樂視則開設了俄羅斯辦事處。

然而，卡普拉諾夫認為，儘管在俄沒有辦事處，但魅族和小米已經與莫斯科和俄其他地區的零售商建立了聯繫，並通過營銷活動提高了品牌認知度。俄媒此前報導稱，魅族和小米的智能手機2016年進入俄市場半年以來，在銷量方面分別已經佔有了0.4%和0.1%的份額，這對於初來乍到，並不廣泛為人所知的品牌來說已是極佳成績。

報導稱，據樂視駐俄代表安東·什韋諾夫稱，6個月內，該公司事實上幾乎只依靠一款推到市場上的機型，從零開始，在銷量和銷售額方面佔有了低價手機市場1%的份額。卡普拉諾夫認為，中國公司要想在俄市場上站穩腳跟需要4-5年時間，但在樂觀情況下，兩年後一切就會好起來。