澎湃新聞記者 李曉青 胡初暉

來源：澎湃新聞

1月5日，深圳土地市場迎來2017年的第一拍，一宗商業用地被土豪安邦財產保險股份有限公司以底價30.19億買下。據悉，該地塊將是安邦財險日後的總部大樓。

該地塊位於南山區后海中心區，土地用途為商業用地+城市道路用地，土地使用年期30年，用地面積14026.69平方米，總建築面積157200平方米。

安邦的這筆投資只是保險業在房地產領域投資的一小部分。

1月4日，中國保險資產管理業協會發佈的2016年險資支持實體經濟的情況報告顯示，險資對不動產領域的投資比重排到了第一位。

險資超4800億砸向不動產領域

澎 湃新聞獲得的數據顯示，截至2016年末，險資累計發起設立各類債權、股權和項目資產支持計劃651項，合計註冊（備案）金額16524.89億元。主要 投向交通、能源、不動產等基礎設施，項目覆蓋全國30個省市區。其中，交通領域4797.63億元，能源領域2445.4億元，不動產領域4800.92 億元。

2015年，不動產債權投資計劃為1019.68億元。協會表示，不動產債權投資計劃平均規模較小、平均期限較短，分別為14.78億元和4.95年。不過在2015年，不動產債權投資計劃平均收益率較高，達到7.25%。

一 位保險資管人士向澎湃新聞（www.thepaper.cn）表示，2015年和2016年期間，險資對於不動產債權的投資熱情較高，一方面是出於較高且 相對穩定的投資收益率；另一方面也是由於在「資產荒」的情況下，上至商業地產，下至棚戶區，這些不動產都是較好的投資標的。至於不動產領域投資佔比最大， 該人士表示，由於不動產投資每單金額大，從而導致總體佔比較高。

據不完全統計，2016年全年已有超過10家保險公司參與不動產投資。其中有8家保險公司涉足國內不動產投資項目，這些公司為：泰康人壽、華夏保險、前海人壽、中國平安、太平洋財險、國華人壽、中英人壽及合眾人壽。

此前，安邦已經在海外投資了一筆不動產項目。

2016年2月16日，安邦保險以47.30億元的價格競得加拿大溫哥華市中心最重要的地標3A級辦公大樓的三分之二股權。

除了安邦之外，「超人」李嘉誠也將長實地產在陸家嘴最後的自留商用物業以200億的價格賣給了一家保險公司。

2016 年10月26日晚間，長實地產（01113.HK）公告稱，上海陸家嘴世紀匯廣場的買方為一家特殊目的公司，為本次收購而特別設立，由一間實力雄厚的保險 公司擁有多數股權，並將由 ARA Fund Management （Mapleleaf） Limited （ARA Asset Management Limited 的全資附屬公司） 管理。

各類註冊資產管理產品規模達3174億

從 註冊的各類資產管理產品來看，2016年，各險企共註冊各類資產管理產品152個，合計註冊規模3174.39億元。其中，基礎設施債權投資計劃57個， 註冊規模1477.53億元；不動產債權投資計劃77個，註冊規模1001.86億元；股權投資計劃18個，註冊規模695億元。從收益率來看，基礎設施 債權投資計劃平均收益率為5.47%，不動產債權投資計劃平均收益率為6.26%。

此 外，從地域來看，從2013年9月國家首次提出「一帶一路」到2016年底，險資以債權、股權計劃形式，支持「一帶一路」政策，投資規模達5922.64 億元；從2014年9月出台長江經濟帶規劃至2016年底，險資以債權計劃形式，支持長江經濟帶政策，投資規模達1358.58億元。跨省項目規模達 553億元，其中8個跨省可拆分至長江經濟帶城市的項目規模達150.2億元；從2015年4月至2016年底，險資以債權計劃形式，支持京津冀協同發 展，投資規模達736.40億元；從2009年9月國家正式發文振興東北老工業基地至2016年底，險資以債權計劃形式，支持振興東北老工業基地政策，投 資規模達227.7億元。跨省項目規模達380億元，其中3個跨省可拆分至東北老工業地區的項目規模達48.42億元。

此 外，在基礎設施領域，得益於2016年7月發佈的新《保險資金間接投資基礎設施項目管理辦法》，險資投資計劃的投資範圍拓展到一切基礎設施項目，並新增了 政府和社會資本合作（PPP）模式投資基礎設施項目。據中國保險資產管理業協會統計，2016年8月1日後新辦法實施的5個月期間，險資註冊債權投資計劃 91項，規模2140億元，分別佔2016年註冊數量和規模的59.9%和67.4%。