伴隨著2016年A股IPO節奏加快，2017年在市場不出現大幅波動的前提下，預計IPO仍將延續2016年的發行速度。1月5日，投中研究院相關分析師預計，隨著國內A股市場的逐步恢復，其體現出的高估值和國內資本市場良好的本土品牌效應，對部分意欲上市的企業產生了比以往更強的吸引力，未來或將有更多企業選擇國內A股市場上市。」

根據投中信息旗下金融數據產品CVSource統計，2016年全球中企IPO較2015年稍有回落：全年共計345家中企完成IPO，數量上較2015年下降4.17%；募資規模3200.84億元人民幣，與上一年相比下降10.05%。整體來看，2016年中企IPO表現與2015年相比在數量與募資規模上均出現了輕微下降。

其中，2016年共227家中企在A股完成IPO，創下自2012年以來的最高記錄；H股市場共108家中企完成IPO；全年海外IPO共10起，分佈於美國、澳大利亞和新加坡資本市場。

2016年中企在A股市場IPO募資規模為1498.26億元，與2015年相比下降5.48%。上述分析師表示，整體來看，2016年A股IPO數量進一步增長，募資規模出現輕微回落，在提速發行的同時重點控制單筆IPO的募資規模，以實現穩定市場的階段目標。本報記者 左永剛