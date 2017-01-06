編者按：經過新年後連續兩天的普漲，昨日大盤出現窄幅震蕩休整。業內人士普遍認為，市場在30日均線附近徘徊的概率很大，短期的震蕩走勢為春天行情奠定良好基礎，有業績支撐的股票值得逢低介入。《證券日報》市場研究中心根據同花順數據統計顯示，截至昨日，滬深兩市共有1226家公司發佈2016年業績預告，逾七成公司預喜。其中，173家公司業績翻倍、165家公司預告續盈、117家公司業績扭虧。本文特從上述三個角度對上市公司的年報預告進行仔細梳理，挖掘相關龍頭股的投資價值，供廣大投資者參考。

173家公司業績翻倍

《證券日報》市場研究中心根據同花順統計顯示，在已披露2016年年報預告的上市公司中，有311家公司業績預增，從預計凈利潤增幅來看，有173家公司業績有望翻倍。

具體來看，新光圓成、中泰化學、德展健康預計凈利潤增幅居前，分別為：44605.88%、16183.67%、11481.27%。其中，新光圓成三季報披露顯示，公司預計2016年度歸屬於上市公司股東的凈利潤變動區間為140000萬元至152000萬元（上年同期為340萬元），同比變動幅度為41076.47%至44605.88%，業績變動的原因是報告期內公司完成了重大資產重組，公司主營業務變更為房地產開發和商業經營為主，迴轉支承生產銷售為輔的雙主業經營模式。2016年，房地產開發業務成為了公司主要利潤來源，因此，凈利潤的增長額度及幅度較上年同期均有較大提升。

除上述3家公司外，猛獅科技（5647.95%）、台海核電（3084.64%）、大康農業（2735.98%）、北京文化（2397.10%）、景興紙業（1945.06%）、中閩能源（1801.55%）、華聯控股（1631.45%）、順威股份（1550.00%）、滬電股份（1525.14%）、上海鳳凰（1250.00%）、多氟多（1250.00%）、藍色游標（1156.00%）等公司業績增幅也均在10倍以上。

值得一提的是，先知先覺的主力已開始布局年報預增股，特別是業績倍增股。本周，共有76隻年報業績預計翻倍股受到大單資金青睞，中珠醫療、天齊鋰業、國軒高科、聯創互聯期間累計大單資金凈流入均超億元，分別為：22718.79萬元、13557.13萬元、11622.26萬元、10905.50萬元，此外，滄州明珠（9890.32萬元）、贛鋒鋰業（7564.84萬元）、黑貓股份（5910.67萬元）、搜於特（5015.63萬元）等個股期間大單資金凈流入也均在5000萬元以上。

165家公司業績續盈

《證券日報》市場研究中心根據同花順統計顯示，在已披露2016年年報預告的上市公司中，有165家公司業績有望實現續盈。

按預告凈利潤最大變動幅度排序，悅心健康（73.00%）、南國置業（46.64%）、三維通信（40.00%）、露天煤業（40.00%）、北新路橋（40.00%）、華明裝備（37.73%）、蓉勝超微（36.63%）、寧波東力（35.00%）、龍洲股份（33.98%）、萬里石（32.83%）預計凈利潤增幅居前。

而上述年報業績有望實現續盈的公司中，本周股價實現上漲的公司達到八成，其中，永吉股份、太陽電纜、澳洋順昌、友阿股份、生意寶、徐家匯、紅旗連鎖等個股周內累計漲幅均在10%以上，分別為：33.00%、30.08%、16.37%、12.81%、11.29%、11.28%、10.77%。

《證券日報》市場研究中心根據同花順統計顯示，在已披露2016年年報預告的上市公司中，有117家公司業績有望實現扭虧。

具體來看，包括*ST創療、*ST工新、*ST合金、*ST宏盛、*ST濟柴、*ST江化、*ST金瑞、*ST景谷、*ST藍豐、*ST魯豐、*ST人樂、*ST神火、*ST新集、*ST星湖、*ST宇順、*ST獐島、*ST中特在內的多家ST公司均榜上有名，此外，天潤數娛、華宏科技、好想你、興業礦業、北京利爾、北緯通信、廣宇集團、山河智能、大港股份、粵宏遠A等公司業績也有望在扭虧的同時實現較大幅度增長。

其中，*ST濟柴2016年12月30日發佈公告稱，公司預計2016年1月份至12月份凈利潤為500000.00萬元至550000.00萬元（上年同期凈利潤虧損7618.11萬元）。業績變動原因為根據公司重大資產重組方案及會計準則的相關規定，中油資本將於2016年度納入公司合併報表範圍，中油資本在報告期內持續盈利，使得公司2016年度預計將實現扭虧為盈。

天潤數娛三季報披露顯示，預計2016年度凈利潤為5000萬元至5800萬元（去年同期為-438.82萬元），同比扭虧為盈。業績變動的原因：2016年度預計凈利潤較上年同期大幅增加的主要原因系本公司收購了上海點點樂信息科技有限公司100%股權所致。

分析人士表示，ST股向來風險和機遇共存，每年都會陸續有部分ST股爆出重組、資產注入等消息，股價藉此一飛衝天。

本周以來，以*ST濟柴（11.89%）、*ST神火（7.93%）、*ST工新（5.20%）、*ST江化（3.56%）、*ST景谷（3.26%）、*ST宏盛（2.74%）、*ST新集（2.54%）、*ST中特（1.96%）、*ST金瑞（1.75%）、*ST獐島（0.27%）、*ST人樂（0.15%）、*ST藍豐（0.12%）、*ST創療（0.10%）為代表的年報業績有望實現扭虧的ST公司股價均實現不同程度的上漲。

117家公司業績扭虧

除次新股永吉股份外，在上述個股中，太陽電纜周內股價漲幅居前，據公司三季報披露顯示，公司預計2016年1月份至12月份凈利潤為12676.99萬元至19920.99萬元，同比變動-30%至10%（上年同期凈利潤為18109.99萬元）；原因說明：公司保持正常的生產經營，積極維護和開拓市場，總體經營狀況保持平穩。

資金流向方面，上述個股中，本周有69隻受到大單資金青睞，紅旗連鎖（38147.68萬元）、太陽電纜（23508.00萬元）、生意寶（13115.61萬元）、澳洋順昌（13046.28萬元）、達華智能（12076.02萬元）、海格通信（11253.46萬元）等6隻個股期間累計大單資金凈流入均超億元。本報記者 張曉峰 吳 珊