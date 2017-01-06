前期，ST慧球因信息披露存在諸多問題，已被暫停信息披露直通車業務資格，公司股票被實施其他風險警示（ST處理）。近日，ST慧球再次違反信息披露的基本要求，未經披露的公告再次在網路媒體上全文泄露。對此，上交所公司監管部門及時採取了監管措施。1月5日，上交所就有關情況進行通報。

上交所介紹，2017年1月3日，公司通過信息披露業務系統提交了《第八屆董事會第三十九次會議決議公告》和《關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》，擬召開股東大會審議1001項議案。經審核，上交所發現公司擬提交股東大會審議的議案數量極大，很多議案前後矛盾，邏輯混亂，且相關議案僅列舉了標題，沒有披露具體內容，對重大事項也未按照臨時公告格式指引的要求單獨披露。

「總體來看，公司提交的公告不符合上市公司信息披露的基本要求，投資者難以獲得有效信息，股東難以據此投票表決。」上交所稱。

鑒此，上交所已於當日向公司發送監管工作函，督促公司董事勤勉履職，認真審議擬提交股東大會的各項議案，對不符合相關規定的議案進行調整修改，確保股東大會的召開程序和議案內容合法合規，信息披露符合規則要求。2017年1月5日，上交所發現上述未經披露的公告及監管工作函全文泄露。

上交所表示，對ST慧球上述信息披露違規行為高度關注，已啟動了紀律處分程序。針對ST慧球信息披露中存在的有關問題，中國證監會已立案調查。目前，ST慧球信息披露和公司治理的混亂狀態並未改善，投資者需要高度關注公司風險，審慎投資決策。本報記者 朱寶琛