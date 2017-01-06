年初金價再添上漲動力 避險屬性進一步凸顯北京新浪網 (2017-01-06 07:50)
在2016年進入尾聲之際，此前低迷的金價連續多日走高，並且這一上漲行情已延續到2017年。據最新數據顯示，截止到1月5日，黃金價格報1177.3美元/盎司，創下近一個月來新高。
網易貴金屬資深分析師周玉鵬在接受《證券日報》記者採訪時表示，每年年底至次年年初期間，由於重大節假日較多，以中印為代表的黃金消費大國在需求方面呈現上漲態勢，且當前金價處在一個較低的點位，有利於獲得支撐。
值得注意的是，昨日凌晨美聯儲公佈的12月份議息會議紀要表示，美聯儲認為目前漸進加息是合適的。不過諸多美聯儲官員認為，未來財政及其他經濟政策的時機、規模及構成等各個方面均存在著「巨大的不確定性」。此外，不少委員認為美元進一步走高可能令通脹承壓。受此影響，美元指數加速下跌，黃金價格再度獲得支撐。
在周玉鵬看來，如果1月6日美國的非農就業報告表現強勁，那麼將會利多美元，理論上對金、銀造成打壓。但是我們注意到，近期金價多次下探，未能成功下破1100美元/盎司整數關口，說明下方支撐非常強勁。而6日「強勁」的非農數據或許會造成金銀的再次下探，但是維持寬幅震蕩的可能性更大。預計震蕩之後，至少在春節前這個階段，金價仍是以漲勢為主。
對於即將到來的2017年，周玉鵬認為，由於可預期的風險事件較多，黃金的避險屬性將得到突顯，預計金價上漲將成為趨勢。 本報見習記者 杜雨萌
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