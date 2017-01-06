今年力爭新開工15項重大水利工程

抓緊災后水利薄弱環節建設

記者從全國水利廳局長會議上獲悉：2017年將加快投產一批重大水利工程，力爭新開工15項重大水利工程，在建投資規模超過9000億元，年度重大水利工程建設中央水利投資計劃完成90%以上。

水利部部長陳雷表示，近些年，我國的水利建設進入「快車道」，一大批強基礎、管長遠、利發展、惠民生的水利工程有序推進。但由於基礎弱、欠賬多，水利工程特別是重大水利工程建設依舊任重道遠。以抗旱為例，小水窖、小水池等小型水利工程可以靈活應急，但要從根本上解決問題還要靠重大水利工程，加強水源建設，構建水網連通體系。

按國務院常務會議部署，今年水利部門將抓緊災后水利薄弱環節建設。災后水利薄弱環節建設投資3200億元，力爭到「十三五」末完成中小河流治理、小型病險水庫除險加固、重點區域排澇能力建設、農村基層防汛預報預警體系建設任務。與此同時，將大力發展高效節水灌溉，統籌推進農村水利設施建設。全年確保新增2000萬畝高效節水灌溉面積，完成30處大型灌區和150處中型灌區節水配套改造、40處大型灌排泵站更新改造規劃中央投資任務。

「十三五」期間，我國將深化水利投融資體制改革，用好過橋貸款、開發性金融、專項債券等金融支持政策，爭取擴大水利專項建設基金規模和範圍，拓展社會資本參與水利工程建設的渠道。（記者 李華林）