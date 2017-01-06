NBA／公牛驚傳交易 不是朗多是巴特勒NOWnews今日新聞 (2017-01-06 06:09)
芝加哥公牛近期陷入內憂外患，6日驚傳球團將尋求交易，但對象不是引起爭端的主角Rajon Rondo（朗多），而是Jimmy Butler（巴特勒）。
《看台報告》驚爆，雖然Butler是陣中得分、抄截王，公牛並不想圍繞著他重建，而球隊近期的低迷也讓球團希望做出改變。
《福斯運動》隨後跟進報導，但他們在文章中特地多次強調消息是來自看台報告，還問讀者「你願意相信這消息嗎？」，畢竟他才在2015年與公牛簽下5年9500萬美元長約。
其實Butler不是交易檯上的新鮮人，前兩季都繳出至少20分、5籃板的他賣相極佳，上季就曾傳出交易八卦，不過最後走人的是「風城之子」Derrick Rose。
福斯運動最後表示，無論這消息是真是假，肯定有些「意義」在。
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