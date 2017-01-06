▲團長錫安（右）表示新歌是以台灣越來越多的外籍配偶與移工為創作靈感。（圖／ 獨一無二娛樂提供，2017.01.05）

獲得第27屆金曲獎「最佳演唱組合獎」的張三李四，發行最新數位單曲《想厝的時陣》，團長張三表示，這首台語歌曲是以台灣為數越來越多的外籍配偶與外籍移工作為創作靈感，張三李四期望用音樂去關注周遭的人事物，「用我們的方式幫他們出聲，多一點互動多一點關心，相信台灣一定會更美好。」

為了做好這首歌曲，張三李四花了許多時間，到各地外配聚集學習的地方，與外籍移工假日聚集休閒的地方，利用唱歌聊天的方式，第一線接觸試圖更深入了解他們在台灣工作的遭遇與心情。音樂上，以帶點戶外野餐與同歡晚會的鄉村民謠氣氛，在歡樂中勾引出不同移工不同的故事與鄉愁。歌詞運用了包括泰國、菲律賓、印尼、越南四個國家的語言，唱出因為不同原因，不同際遇來到台灣的外籍人士生命的故事。

▲張三李四以利用唱歌聊天的方式，第一線接觸試圖更深入了解外籍移工。（圖／ 獨一無二娛樂提供，2017.01.05）

張三李四在專輯製作過程中獲得許多幫助，包括韓賢光老師因為看到張三李四跟印尼人的互動，主動相挺來參與這首歌bass和合聲的錄音，後來才知道原來韓賢光是印尼華僑，覺得很有感觸。為了保留歌詞原音，也特別邀請泰、印、菲、越各國家的人一起到錄音室配唱，更添情感。而曾與張三李四多次合作的武雄老師，再次擔任詞的創作者，他表示：「在金曲加持後錫安（張三）反而經歷音樂路上滿大挫折，幾次深夜的對談，我相信我見到了他最無助的徬徨，作為一個曾經參與催生這團體的同行前輩，建議他把這些心情記錄下來，後來寫成能讓人感動的歌，相當精彩，也將陸續發表。」