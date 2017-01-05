▲楊貴媚上《誰來晚餐》。（圖／公視，2017/01.05）

影后楊貴媚日前上公視《誰來晚餐》，分享從歌手出道卻變影后的演藝之路，並直言台灣影劇圈沒有栽培新人，隨著演藝環境變化，感嘆：「我們快要失守了！」但她並沒有太悲觀，覺得仍有努力的空間。

出道近40年的楊貴媚，19歲時參加台視新人獎的歌唱比賽得名，唱了3年的歌卻沒有好進展，後來主管一句「那妳來演戲好了」，讓她從此踏上演戲之路。在被告知去演戲後，無措的她回家跟媽媽說不知道該怎麼辦，媽媽鼓勵她放手去演，還說「如果這電視劇有30集，30天你都不用煩惱有沒有節目上」。

▲楊貴媚上《誰來晚餐》。（圖／公視，2017/01.05）

完全沒戲劇基礎的楊貴媚，轉型演戲遭遇不少挫折，她表示自己出身大家庭，從小就看大人的臉色，十分懂得察言觀色，因此能咬牙撐過或許和成長環境有關。自從進演藝圈後，她將所有酬勞都交給媽媽，曾因為不忍心在市場賣菜的爸媽太辛苦，勸他們早點退休，媽媽卻因此翻臉，氣到把存摺簿丟在桌上怒說：「妳拿去，我不要幫妳管。」之後楊貴媚就不再提這件事，直到媽媽生病後，才後悔當時沒有極力勸說。

▲楊貴媚（前排左三）上《誰來晚餐》。（圖／公視，2017/01.05）

談到自己遲遲沒有結婚的原因，楊貴媚認為，家庭責任其實是個很大的功課，包括怎麼給孩子一個完整的家、怎麼讓他們去學習、怎麼對自己負責，所以她一直不敢嫁。