▲黃嘉千上《改變的起點》。（圖／中視，2017.01.05）

黃嘉千日前上中視《改變的起點》，自爆國高中慘遭同學踹肚、甩巴掌，恐怖霸凌留陰影，因此出道後從玉女歌手轉型諧星女丑，有很大的原因是為了「不想因為美貌受人妒恨」！

曾是玉女偶像歌手的黃嘉千，從小被家人當公主寵愛，念書時期還是校花，每天接到各種瘋狂情書，但卻因為太受男生歡迎，國高中時期慘遭女同學霸凌，「幾個大姊頭學姊把我帶到一個樓梯間，面目猙獰地咆哮我，問我有什麼了不起？後來她重甩我5個巴掌，最後一下還往我肚子踹了一腳，我怕得要死，只能乖乖拔下眼鏡挨揍……」，「還有一次，全校女生找了外面學校女生聯合起來，把我關在教室裡，想輪流打我……」這段不堪回首的往事在她心中留下陰影。

▲黃嘉千上《改變的起點》分享人生歷程。（圖／中視，2017.01.05）

黃嘉千表示，後來轉型諧星搞笑扮女丑，有很大的因素是因為 「不想因為美貌受人妒恨」，但也因為這段受霸凌的經驗，訓練出超強的抗壓力，即使在演藝圈被當眾羞辱「妳沒讀書啊？講什麼東西啊？妳給我回家讀書！」、「你演得爛透了，好笑嗎?」她都能低頭沉潛不受打擊，熬過各種磨練而闖出一片天。

▲黃嘉千青春期因外表出眾而慘遭妒恨霸凌。（圖／中視，2017.01.05）

除了在演藝圈闖出一片天，黃嘉千和老公夏克立的婚姻也令人稱羨，主持人哈遠儀問及維繫成功婚姻的祕訣？她坦言以前對婚姻要求的底線是男人出軌就掰掰，可是現在卻沒有了底線，「對我來講，我老公不管有任何的缺點或發生任何的狀況，我都要全然接受，因為他是我選的老公」，強調「底線只是看你用什麼方式讓這些事情過去，修復跟老公之間關係對我來說很重要。」