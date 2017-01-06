▲郭修彧新歌靈感來自唯一一次戀情，靠幻想忽視情侶間摩擦說服自己一切都很美好。（圖／寬宏藝術提供，2017.01.05）

華語樂壇創作新女聲郭修彧推出個人首張專輯【抽象圖】，透露平常以鋼琴自彈自唱寫歌時，會先放鬆心情，喜歡看皮克斯PIXAR的動畫系列電影，特別是 《天外奇蹟》中卡爾爺爺懷念過世的太太片段，讓人感傷熱淚盈眶，在音樂的催情下，甚至有時看十分鐘左右就掉淚。

郭修彧透露自己曾經看《天外奇蹟》時，其中卡爾爺爺與查爾斯兩個老人從小一直都是共患難，長大後因為環境而發生爭執的劇情設定讓她很有感觸，激發靈感寫了一首歌，但是一直放在心中未能完成，希望這次看完展覽有一些啟發，把寫到一半的英文歌，翻譯成中文的旋律後，希望新春放假可以把歌曲完成。

▲郭修彧對《天外奇蹟》中兩位老人故事很有感覺，曾想寫首歌但未完成。（圖／寬宏藝術提供，2017.01.05）

郭修彧表示，寫歌跟製作動畫有異曲同工之妙，起初是抽象的旋律節奏慢慢開始找方向，像動畫師製作動畫人物一樣，把角色的特色表現出來，這次參觀「皮克斯特展」，希望透過一探究竟「動畫賣座三大元素」加入自己創作之中，讓音樂更能融入感情。專輯中《幻想的作品》 是郭修彧唯一一次的戀愛真實經驗，描述情侶間難免摩擦，但卻靠幻想催眠自己一切都很美好，欺騙自己換得片刻安慰，將自身角色寫入情境之中，也更貼近聽眾感受。

▲郭修彧參觀皮克斯特展，希望從中汲取動畫三大元素提供創作靈感。（圖／寬宏藝術提供，2017.01.05）