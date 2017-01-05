一唱泯恩仇！ 《歌舞青春》凱碧歐拉、夏培合體NOWnews今日新聞 (2017-01-06 00:00)
迪士尼原創電影《歌舞青春》絕對是90年代少男少女們共同的回憶，除了從此迷戀上帥氣的籃球隊主將特洛伊波頓（柴克艾弗隆飾），一定也忘不了行為浮誇，成天設法橫刀奪愛的水腦千金夏培（艾希莉提斯代爾飾）。
隨著續集電影下檔，演員們也正式解散，為了個人事業各奔東西。沒想到2017年的今天，竟然能看到《歌舞青春》女主角凡妮莎哈金絲和女配角艾希莉姊妹合體，在鏡頭前獻唱！
「歡迎我的死黨凡妮莎～」艾希莉在自己的Youtube翻唱頻道中上架一支新影片，邀請凡妮莎和她對唱美國歌手艾麗金的夯歌《Ex's & Oh's》，由艾希莉的斯文老公改編並吉他伴奏。距離最後一集《歌舞青春3：畢業季》已經9年，兩位女星的歌聲依然嬌美、清亮，更別說是「神合音」的部分，果然是好姊妹，和諧到令人起雞皮。
凡妮莎哈金絲從《歌舞青春》畢業後繼續從影，參演過《殺客同萌》、《放浪青春》、《地心冒險2》等片，也投身百老匯主演《Gigi》；艾希莉多年前發過2張專輯，後來開設節目製作公司、發表香水品牌、監製服裝設計，一樣事業有成。
2位好姊妹現在都是輕熟女了，多年來友情不曾降溫，時不時會在社群軟體上曬出遊照，日前萬聖節也一起在party上變裝，只是《歌舞青春》的粉絲們沒有想過，有這麼一天能夠聽到凡妮莎和艾希莉合唱，何況當時《歌舞青春》收錄的這麼多首歌曲中，也不見兩人有合唱的機會。
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