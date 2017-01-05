▲茵茵展現舞蹈的優勢，替「新北菜市過好年」活動進行宣傳。（圖／公關照，2017.01.05）

隨著農曆春節即將到來，女星茵茵近日也受邀前往汐止黃昏市場，拍攝一系列濃濃新北年味美照，替日前「用身體記錄台灣」的爆紅系列照再添一筆驚豔作品；她昨則和陳德烈出席「新北菜市過好年」記者會活動，宣傳新北採辦年貨的好地方。

她以優雅的高難度舞姿，在汐止黃昏市場拍下一張張舞蹈美照，用柔美姿態再度紀錄家鄉之美，帶領民眾一同認識新北採辦年貨的好地方，她直言「一開始聽到在傳統市場拍攝覺得很驚奇，心想舞蹈如何跟蔬果、肉品結合，想不到一抵達現場，發現現在的傳統市場就像百貨美食街一樣，規畫十分完善，加上新鮮食材的繽紛色澤，讓我忍不住手舞足蹈了起來。」

▲茵茵為傳統市場點綴出曼妙風情。（圖／公關照，2017.01.05）

▲茵茵（右）和陳德烈一起出席記者會。（圖／公關照，2017.01.05）