鄧紫棋自嘲演技爛 無懼「黑特」秀真我NOWnews今日新聞 (2017-01-06 00:00)
鄧紫棋年紀輕輕就出道，一出道便走紅，不過人紅是非多，耍大牌傳聞層出不窮，遲到、和藝人不合、上節目不配合安排遭封殺，等等流言甚囂塵上。但懂她的歌迷認為鄧紫棋只是誠實、直白，對自己要求太高，畢竟這些傳聞未獲證實，終究只是傳聞。
青春勵志電影《一路逆風》將於1／6上映，由最能代表新生代女歌手的鄧紫棋主演，今（1／5）在北京隆重舉行首映看片會，影片採歐美音樂傳記電影的方式，帶大家回顧音樂才女出道至今的酸甜苦辣。電影將披露鄧紫棋童年珍貴影像，告白音樂啓蒙老師，以及涉及自己爭議性話題的部分，鄧紫棋不怕再度黑掉，毫不掩飾的說：「以前剛剛面對非議，很多事情不能看到真相，不能去解釋有點難受。現在經歷那麼久的成長，已經改變了。太陽都只能有一面照耀到地球，那另一半的黑不算什麼。」
被問及電影題材是否取自真實故事？鄧紫棋率性自嘲「演技太爛」不會裝，所以用了最真實的故事展現最真實的自己。甚至現場有媒體問到「皮褲梗」她也毫不掩飾，更大談為了保持身材減肥等種種趣事。作為一名歌手的她，認為票房只是數字，她對《一路逆風》的期許，純粹是去影響每個有夢想的人，她說：「如果全國有13億人，我希望有1000萬人看到《一路逆風》就滿足了。」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
lifegear 跑步機．強生 跑步機．ELEGANT 跑步機．SOLE F63 跑步機．跑步機 輝葉．CS-6610 跑步機．TT 跑步機．摺疊 跑步機．G6415 跑步機．電動 跑步機．美樂 跑步機．bh 跑步機．BLADEZ 跑步機．PLUS. 跑步機．MFI 電動跑步機．BH 電動 跑步機．SAN SPORTS 電動跑步機．好吉康 跑步機．輝葉 跑步機．高島 跑步機．跑步機 C128-133．超元氣跑步機．wmf 跑步機．強生跑步機．CS 電動跑步機．中川 跑步機．iPOWER 跑步機．TOKUYO 跑步機 TT．HORIZON 電動 跑步機．迷你跑步機
唐立淇2017上半年十二星座運勢【NOWnews今日新聞】
陳維齡鏟肉20公斤辣跳艷舞 宋逸民結婚紀念日爽換妻【NOWnews今日新聞】
陶晶瑩愛吃醋 女藝人跌倒李李仁不敢扶【NOWnews今日新聞】
氣質女神走山！ 長澤雅美魚尾紋雙下巴現形【NOWnews今日新聞】
王力宏黃皮膚遭霸凌 承認已和老婆分房睡【NOWnews今日新聞】