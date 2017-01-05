▲鄧紫棋（右二）自嘲「演技爛」不會裝，主演電影展現真我。（圖／蜂鳥音樂提供，2017.01.05）

鄧紫棋年紀輕輕就出道，一出道便走紅，不過人紅是非多，耍大牌傳聞層出不窮，遲到、和藝人不合、上節目不配合安排遭封殺，等等流言甚囂塵上。但懂她的歌迷認為鄧紫棋只是誠實、直白，對自己要求太高，畢竟這些傳聞未獲證實，終究只是傳聞。

青春勵志電影《一路逆風》將於1／6上映，由最能代表新生代女歌手的鄧紫棋主演，今（1／5）在北京隆重舉行首映看片會，影片採歐美音樂傳記電影的方式，帶大家回顧音樂才女出道至今的酸甜苦辣。電影將披露鄧紫棋童年珍貴影像，告白音樂啓蒙老師，以及涉及自己爭議性話題的部分，鄧紫棋不怕再度黑掉，毫不掩飾的說：「以前剛剛面對非議，很多事情不能看到真相，不能去解釋有點難受。現在經歷那麼久的成長，已經改變了。太陽都只能有一面照耀到地球，那另一半的黑不算什麼。」

被問及電影題材是否取自真實故事？鄧紫棋率性自嘲「演技太爛」不會裝，所以用了最真實的故事展現最真實的自己。甚至現場有媒體問到「皮褲梗」她也毫不掩飾，更大談為了保持身材減肥等種種趣事。作為一名歌手的她，認為票房只是數字，她對《一路逆風》的期許，純粹是去影響每個有夢想的人，她說：「如果全國有13億人，我希望有1000萬人看到《一路逆風》就滿足了。」

▲鄧紫棋（右）和導演一同出席《一路逆風》試片會。（圖／蜂鳥音樂提供，2017.01.05）