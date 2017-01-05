法國西南部多個省份的地方當局表示，為了控制H5N8高致病性禽流感的擴散，已大規模撲殺成千上萬鴨隻。

這些西南部省份包括有熱爾省(Gers)、朗德省(Landes)、上庇里牛斯省(Hautes-Pyrenees)與庇里牛斯-大西洋省(Pyrenees-Atlantiques)，這幾個省份都是法國著名鵝肝(foie gras)的產地，為了遏止H5N8禽流感的擴大，這幾個省的地方政府只好撲殺養鴨場內的數萬隻鴨。

這些省份的多個地方甚至已從12月就已陸續撲殺鴨隻，對耶誕節這個重要佳節期間的鵝肝產量及供應造成莫大衝擊。鵝肝這道美味珍饈的生產遭到動物保護與人道團體的嚴厲批評，鵝肝是經由對鴨和鵝的強迫餵食，讓這些鴨或鵝的肝腫大而取得的食物。

不過，到目前為止，只有這些省份受到H5N8禽流感病毒影響的養鴨場，才會對養鴨場內的鴨隻進行撲殺。

另外，這幾個省份最近也對自由放養的鴨隻進行大規模撲殺，擔心這些鴨會受到野鳥的感染。

法國鴨農指控政府對禽流感的警覺與反應過慢，任由疫情擴散而導致鴨農撲殺的鴨隻數量不斷增加，面對鴨農的不滿，法國政府已承諾補償鴨農的損失。

從去年10月開始，至少在歐洲13個國家境內確認出現禽流感疫情，除了法國之外，還包括德國、荷蘭、丹麥、波蘭、匈牙利和瑞典等國。