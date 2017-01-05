（中央社以色列艾沙林5日綜合外電報導）在陽光充足的以色列，太陽能供電僅占全國電力需求的一小部分，遠遠落後多雲且較寒冷的國家。如今，以色列剛起步的太陽能產業正嘗試藉由1項大規模計畫，向前大躍進。



英國「每日郵報」（Daily Mail）引述美聯社報導，以色列將以擁有全球最高的太能能塔自豪，這也是以色列發展再生能源雄心計畫的象徵。



傳統上，以色列經濟仰賴化石燃料，再生能源長期受到官僚體制及缺乏動力阻礙。然而，這個國家已開始採取行動，並且訂下目標，致力在2020年前，將再生能源占全國總耗電量比重從當前的2.5%升至10%。



位於尼格夫沙漠（Negev）的艾沙林（Ashalim）計畫範圍涵蓋3處，未來擬擴大至第4處，每一處都擁有不同的太陽能科技。這項以色列規模最大的再生能源計畫將於2018年完成。



以色列電力局說，它們預計將生產大約310百萬瓦電力，約占以色列能源需求的1.6%，足以供應約13萬戶人家，或大約5%人口。



負責部分工程的兆利姆太陽能公司（Megalim Solar Power）執行長賈特納（Eran Gartner）說：「在以色列承諾減少二氧化碳和發展再生能源方面，這是最重要的單一基石。」



此計畫的核心是高250公尺的太陽能塔，將是全球最高太陽能塔。（譯者：中央社劉文瑜）1060105