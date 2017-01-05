（中央社記者吳家豪台北5日電）LG於2017美國消費性電子展（CES）推出全新智慧型機器人系列，包括高階智慧家用與商用機器人，交談、清潔、除草樣樣精通，其中機場導覽機器人更內建中、英、日、韓4種語言。



LG表示，此系列結合智慧管家及智慧居家通知中心功能的家用機器人，讓使用者每日生活更加便利。此外，LG也將物聯網與智慧科技的力量帶出家門，推出專為機場及其他公共場所設計的高階機器人。



LG Hub Robot居家機器人可串連其他智慧家電，並配備Amazon Alexa的語音辨識功能，消費者只要透過簡單的語音指令就能完成開啟空調或調整烘衣機設定等家事。



此外，Hub Robot的互動式顯示器，能顯示各種資訊，例如冰箱內部影像與食譜，並提供詳細語音解說。Hub Robot也有如播放音樂、設定鬧鐘、建立提醒便條、查看天氣及交通即時狀況等實用生活資訊，讓消費者的生活更便利。



LG全新Airport Guide Robot機場導覽機器人更是旅客的智慧資訊好幫手，內建英文、中文、日文與韓文4種語言，預期在不久之後，就會開始在首爾仁川國際機場為民眾服務。



旅客只要在Airport Guide Robot機場導覽機器人上簡單掃描機票，機器人就能提供航班的登機時間與登機門等詳細資訊，甚至能顯示目的地城市的天氣。Airport Guide Robot同時還能提供機場內方向指引，並顯示距離與步行時間，更可陪同迷路或遲到的旅客抵達登機門或機場內其他場所。



LG在2017年CES大展推出的高階機器人系列中，Lawn Mowing Robot草皮整理機器人是最受矚目的壓軸產品。受惠於HOM-BOT吸塵器多年來的發展與演進，此機器人適用於各種庭院，可準確並安全地修剪草皮，可靠且令人放心。



Lawn Mowing Robot配備與機場機器人一樣的多重先進感測器與緩衝感應器，可隨時辨識自己所在位置，也能定位視線裡的樹木或柵欄等障礙物。為發揮最佳的除草功能，機器人也配備了快速運轉刀片，讓草皮看起來乾淨清爽。除了這些功能之外，LG也簡化了側邊電線的裝配程序，省下計算偏差的麻煩，使用起來簡單方便。1060105