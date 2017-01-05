（中央社舊金山4日綜合外電報導）美國勞工部今天提出告訴，希望阻止谷歌公司（Google）與聯邦政府做生意，直到該公司交出與數千名員工相關的機密資訊。



美聯社報導，勞工部今天向行政法官辦公室提出告訴，尋求將谷歌公司逐出政府承包商之列。



這項指控宣稱，谷歌屢次拒絕向勞工部提供員工薪酬紀錄及其他稽查所需資訊，勞工部要求這些資訊，是為確保谷歌並未因員工性別或種族而有差別待遇。



針對谷歌支付位於加州山景市（Mountain View）總部員工薪酬方式進行檢視，符合管理與美國政府訂立契約承包商的規範，這些管理規範已實施數十年。



根據告訴內容，谷歌過去10年來，承包聯邦政府各機關一系列業務，其中包括勞工部援引的1項數位廣告協議，這項協議自2014年6月以來，為谷歌帶來逾60萬美元營收。但對在這段時間內營收超過1300億美元的谷歌而言，那只是九牛一毛。



若谷歌不肯遵從勞工部的所有要求，勞工部希望藉由法律命令，讓谷歌目前與聯邦政府的所有合約失效，並封殺未來的合約。



谷歌在1篇聲明中表示，他們已配合勞工部要求提供數十萬筆紀錄，但以「太過廣泛」及侵害員工隱私為由，拒絕該機關提出的部分要求。（譯者：中央社廖禹揚）1060105