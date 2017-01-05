「菸害防制法」擬修 酒吧、夜店將全面禁菸中央廣播電台 (2017-01-05 17:06)
吸菸者的處境恐將越來越艱難，國民健康署預告修正「菸害防制法」草案，將擴大室內公共場所禁菸範圍，過去未全面禁菸的酒吧、夜店、雪茄館等場所，未來即使設有隔間或吸菸室，也不得於室內吸菸。
菸害防制法將全面加嚴，國健署預告修正「菸害防制法」草案，其中最受矚目的就是要進一步全面室內禁菸，刪除室內吸菸室規定。現行菸害防制法第15條規定，包括旅館、商場、餐飲店或其他供公眾消費之室內場所，雖全面禁止吸菸，「但於該場所內設有獨立空調及獨立隔間之室內吸菸室、半戶外開放空間之餐飲場所、雪茄館、下午9時以後開始營業且18歲以上始能進入之酒吧、視聽歌唱場所，不在此限」，修法後將不再有例外。國建署菸害防治組組長羅素英：『(原音)其實世界衛生組織有提到，沒有相關的設備是可以完全阻隔這些煙霧，包含二手菸的部分。另外，這些夜店、雪茄館、酒吧員工，也有權拒絕二手菸的危害，我想保護國民免於二手菸害是蠻重要的。』
國健署指出，這次修法內容也包含：在免稅商店販賣的菸品應課徵菸捐、加大菸品容器健康警示圖文比例、禁止菸商掛名贊助廣告、納管電子煙、禁止加味菸等。這項修法將預告60天蒐集各界意見，送衛福部核定後再送行政院院會，並需待立法院完成修法程序才會實施。
※吸菸有害健康。吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫。孕婦吸菸易導致胎兒早產及體重不足。戒菸可減少健康的危害。
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