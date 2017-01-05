（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）將首次把1名非裔美籍太空人送上國際太空站（ISS）。



這名太空人名叫厄普斯（Jeanette Epps），精通物理和科學，曾在美國中央情報局（CIA）擔任技術情報官。



厄普斯將在2018年以飛行工程師身分前往國際太空站。她的指揮官則是資深太空人費尤斯特（Andrew Feustel）。



休士頓NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）太空人辦公室負責人凱西迪（Chris Cassidy）說：「每位前往太空站的太空人皆具備一些不同的專業，費尤斯特和厄普斯都能作出許多貢獻。」



凱西迪說：「他們將為太空站帶來益處。」



現已有大約十多名非裔美籍太空人曾搭乘太空梭執行任務，但厄普斯將是第1位進入國際太空站的非裔美國人。（譯者：中央社劉文瑜）1060105