美消費電子展登場 超薄電視領風騷中央社 (2017-01-05 17:06)
（中央社拉斯維加斯5日綜合外電報導）美國消費電子展（CES）今天將於拉斯維加斯正式開幕，各電視大廠互搶鋒頭，樂金電子（LG）秀出薄如壁紙的4K高畫質超薄電視。Sony也端出Bravia OLED電視應戰。
LG和對手在今年的消費電子展都觸及熱門題材，包括機器人、人工智慧家電和自駕車科技。
LG發表會上的驚奇是名為「W」的LG Signature OLED超薄電視，此超高解析度電視大小65吋，厚度僅2.57公厘
LG美國行銷副總裁范德瓦爾（David VanderWaal）在發表會被問到「為何叫W」？
他回答：「源自壁紙（wallpaper）、窗戶（window）、哇（wow）。」
Sony也利用消費電子展推出令人驚豔的A1E系列Bravia OLED電視，進攻LG在美國獨領風騷的影像科技領域。
Sony執行長平井一夫提到自家新旗艦電視時說：「它能呈現出影像的每個細節。你在螢幕上能看見的比你預期得更多。」
南韓三星則秀出以「量子點」技術打造的新電視。（譯者：中央社蔡佳伶）1060105
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