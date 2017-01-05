「一例一休」勞基法新制衝擊各行業人力調度，國內醫院龍頭台大醫院今天(5日)開醫界第一槍，預計4月起取消周六門診。依照院方規劃，即日起先疏散周六門診病患至周間看診，4月開始則取消台大醫院周六門診，讓病患集中於台大兒童醫院看診。

受一例一休衝擊，基層診所去年底已喊出掛號費擬調漲新台幣20至50元，近期林口長庚醫院婦產部也宣布非緊急需求，取消假日預約剖腹產。高醫附醫則表示，將於農曆年後縮減夜診及假日門診診次三分之一至四分之一。

醫院龍頭台大醫院5日更宣布，將取消台大本院的周六門診。台大醫院表示，一例一休實施，受到較大衝擊的是醫院行政人力，院方希望落實政府保障勞工權益的政策，並照顧員工身心健康，讓員工有適當休息時間，因此進行人力盤點與調整；現階段將先疏散周六門診病患至周間就診，未來則進一步取消周六門診。台大醫院發言人王亭貴說：『(原音)我們希望員工有較多充分休息的日子，所以我們現在就請周六有門診的醫師，他如果平常天有門診，就盡量把病人移到平常天去看，如果移的很順利的話，再慢慢把周六的門診停止，我們希望4月1日能夠把所有的門診移到兒童醫院去。』

台大醫院指出，雖然調整周六一般門診，但急診、輸血門診、化學治療室、洗腎、加護及一般病房業務，都不會受到影響，院方也將持續監測急診就醫人次，並請各科提供支援人力，以滿足民眾急重症醫療的需求。

至於其他大型醫院，台北榮總表示，目前仍將維持既有作業模式，周末門診尚無異動計畫；三總表示還在研擬中，但會照顧員工福利且遵照法規制度。北醫附醫、馬偕、國泰則表示，是否因一例一休調整門診仍在規劃中，暫時沒有改變。