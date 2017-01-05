三星推4合1洗衣機中央社 (2017-01-05 14:50)
FlexWash+FlexDry就是雙洗衣機+雙烘乾機，四機組合可滿足大量的洗衣需求。中央社記者曹宇帆拉斯維加斯攝 106年1月5日
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上一則：三星智慧型冰箱
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